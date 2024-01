MPPA instaura inquérito para apurar explosão em lancha que vitimou 3 pessoas em Barcarena

A 1ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, de Defesa Comunitária e Cidadania, da Infância, Juventude e dos Idosos de Barcarena, do Ministério Público do Estado do Pará (MPPA), instaurou inquérito para apurar uma explosão que ocorreu na manhã da última terça-feira (17), na lancha “Expresso Costa I”, que saiu de Barcarena com destino a Belém, deixando três pessoas feridas. O inquérito foi instaurado pelo promotor de Justiça Márcio Silva Maués de Faria.

VEJA MAIS

Segundo informações divulgadas nas redes sociais pelos moradores, o incidente teria iniciado entre 7h e 8h da terça-feira, quando o motor da lancha explodiu logo após sair do porto São Francisco, deixando quatro pessoas feridas, entre elas um idoso. Após o acidente, a área onde ficam os passageiros teria sido invadida pela água, deixando muitos deles apreensivos.

O promotor de Justiça Márcio Silva Maués de Faria requisitou à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon) a fiscalização da embarcação e pede informações atualizadas, devendo comunicar o andamento da situação no prazo de 10 dias. Caso haja provas da inadaptabilidade da embarcação, a Promotoria solicitará à Polícia Civil que realize perícia para determinar as causas do incidente.

Também foi determinado que o representante legal da Amazon Nat, empresa responsável pelo serviço de transporte em Barcarena, seja notificado e que em até 10 dias preste esclarecimentos sobre o caso. O promotor pediu que a portaria tivesse ampla divulgação na imprensa, para encorajar as vítimas a apresentar documentos e prestar esclarecimentos que possam contribuir para a apuração do inquérito.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que tomou conhecimento do caso. "A Marinha do Brasil (MB) informa que tomou conhecimento, na manhã de ontem (17), de uma explosão que afetou o motor de uma embarcação após o rompimento de uma mangueira de pressão, deixando-a à deriva na baía do Carnapijó. A embarcação partiu do município de Barcarena rumo à Belém e transportava 85 passageiros. O acidente deixou três pessoas feridas, as quais foram encaminhadas para atendimento médico. Todos os tripulantes foram resgatados por outra embarcação da mesma empresa", diz o comunicado.

No mesmo documento, a Marinha informa que a Capitania dos Portos da Amazônia Oriental (CPAOR) vai instaurar Inquérito Administrativo para apurar as causas e responsabilidades pelo incidente. E, na oportunidade, reforçou a importância da participação ativa dos usuários de transporte fluvial no esforço de fiscalização, "informando qualquer situação que possa afetar a salvaguarda da vida humana no mar, a segurança da navegação e vias navegáveis ou que represente risco de poluição ao meio hídrico, por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais: 185 – (91) 3218-3950 ou (91) 98134-3000 (aplicativo de mensagem instantânea)".

Já a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará (Arcon-PA) informou que ainda não foi comunicada oficialmente pelo Ministério Público. "A empresa responsável pela embarcação foi notificada", finaliza a nota.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso à empresa responsável pela lancha. No entanto, até a publicação desta matéria não houve retorno. A reportagem segue com os canais de comunicação abertos aguardando o posicionamento.