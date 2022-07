MP interdita empresa após constatar problemas de produção e envasamento de água mineral em Benevides

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) interditou uma empresa de água mineral na última terça-feira (28), em Benevides. A fiscalização contou com a participação do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) e representantes da Secretaria de Saúde do Pará (Sespa). Foram encontradas irregularidades após inspeção realizada, na sexta-feira (24). Foi instaurado autos de infrações administrativas.

Denúncias de problemas na produção e envasamento de água mineral levaram as equipe até o local, no município de Benevides. O Promotor de Justiça Gerson Alberto de França instaurou um Procedimento Administrativo para apurar os fatos e realizou uma inspeção em parceria com a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (SEJUDH); Delegacia do Consumidor da Polícia Civil (DECON); e o Procon.

Durante a vistoria, os técnicos do Procon examinaram os equipamentos e locais onde ocorre o processo produtivo da água destinada aos consumidores e constataram irregularidades no envasamento e outros itens do processo produtivo.

A redação integrada tenta contato com a empresa, mas até o momento, não obteve retorno.