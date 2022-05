Mototaxistas ateiam fogo em outdoor da Uber Moto em Parauapebas; veja o vídeo

Nesta segunda-feira (9), em Parauapebas, no sudeste do Pará, foi divulgado um vídeo em que mostra vários mototaxistas ateando fogo em uma placa publicitária (outdoor) da empresa Uber Moto. Veja o vídeo:

O protesto seria contra a nova modalidade da empresa que chegou na região, o Uber Moto. Pelas redes sociais, vários comentários desaprovam a forma de protesto dos mototaxistas. "Que absurdo! Isso é vandalismo. Fico triste e revoltada com essa situação", diz uma internauta.

O que é o Uber Moto?

A empresa Uber criou o Uber Moto, que permite ao passageiro se deslocar em corridas de moto, com a missão de ampliar o serviço de mobilidade urbana. Como características principais do serviço, estão: agilidade no trânsito e tarifa mais baixa que a praticada em carros. Os usuários podem solicitar esse tipo de viagem pelo próprio aplicativo do Uber, basta selecionar a opção "Moto" no momento da solicitação de corrida.

Outro lado

A Redação Integrada de O Liberal entrou em contato com a Uber e procura por representante da categoria dos mototaxistas em Parauapebas para falar sobre o caso e aguarda retorno.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)