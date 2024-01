Motorista acelera demais e quebra parede de estacionamento de shopping em Ananindeua

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um motorista quase provoca um grave acidente no estacionamento do Shopping Metrópole, em Ananindeua. As informações iniciais apontam que o condutor teria acelerado demais e acabou atingindo a parede do andar superior do estacionamento. Não há relato sobre feridos.

Veja o momento:

O acidente foi provocado por um manobrista terceirizado de uma locadora, que tem uma unidade dentro do empreendimento, conforme aponta a nota enviada pela empresa. O condutor perdeu a direção do veículo e bateu em uma mureta do estacionamento. Com a batida, a estrutura do shopping ficou bastante danificada.

"A Companhia informa que nesta terça-feira (16), um manobrista de uma empresa terceirizada perdeu a direção do veículo e bateu em uma mureta do estacionamento do Shopping Metrópole Ananindeua. O condutor foi atendido pela equipe médica do local e liberado, sem ferimentos. A empresa lamenta o ocorrido e está prestando a assistência necessária. As causas do incidente serão investigadas", detalha a nota.