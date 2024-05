Morre ex-prefeito de Castanhal, José Nobre

O ex prefeito de Castanhal, região nordeste do estado, José Ferreira Nobre, faleceu no final da manhã desta terça-feira (14), no Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC), onde estava internado desde o dia 22 de abril.

José Ferreira Nobre, tinha 77 anos e tratava de um câncer de intestino no HRPC, como explica o filho do ex prefeito, Júnior Nobre.

“Ele deu entrada no Regional no dia 22 de abril e passou por uma cirurgia de urgência de desobstrução do colo intestinal. A cirurgia foi muito bem sucedida e já estava para receber alta quando na semana passada um dos rins apresentou inconsistência e iniciou a hemodiálise, mas no domingo teve que voltar para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) já com um problema pulmonar. Hoje pela manhã faleceu”, explicou Júnior Nobre.

O velório será a realizado a partir das 14h no salão principal da Câmara do Vereadores de Castanhal.

“Meu pai receberá as últimas homenagens na Câmara. O local foi onde ele iniciou a sua trajetória política”, disse o Júnior Nobre.

O sepultamento será realizado no final da manhã de quarta-feira (15), no cemitério municipal da vila do Apeú.

Trajetória política

José Nobre nasceu na agrovila do Itaqui, em Castanhal e iniciou a carreira política no final dos anos 80, quando foi vereador por dois mandatos consecutivos e depois vice prefeito de Castanhal e assumiu a prefeitura no lugar do titular, Dr. Soares que foi caçado.

“Em 93 foi eleito prefeito de Castanhal e ficou até 96. Foi uma eleição histórica porque venceu o prefeito Paulo Titan que tentava a reeleição"