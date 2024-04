Descarte irregular de lixo nas ruas de Castanhal gera problema para a população

Nas redes sociais se tonaram comum os vídeos que denunciam a ação de pessoas que tem o estranho habito de descartar restos de construção, moveis velhos e até mesmo o lixo domésticos em canais e ruas de Castanhal.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semob), responsável pela limpeza urbana, são retiradas das ruas cerca de 350 toneladas de lixo por mês. Grande parte desse lixo é retirado dos canais que cortam a cidade, como explica o secretário Valter Costa.

“Esse é um problema grave que enfrentamos em Castanhal. Nossas equipes retiram diariamente entulhos dos canais, como sofás, cadeiras, geladeiras, resto de construção e de vejetação e quando voltamos encontramos mais lixo e entulho. Infelizmente é uma situação recorrente no município”, explicou o secretário.

Os restos de vegetações que são recolhidos nas ruas e canais são colocados em áreas que sofreram degradação, como explica Valer Costa.

“Em três anos que estou à frente da secretaria já despejamos esse tipo de entulho em três áreas degradadas que estavam com buracos com mais de 20 metros de profundidade. E o lixo doméstico é descartado no lixão do Pantanal”, disse o secretário.

De acordo com o secretário a população pode denunciar quando flagrar o descarte irregular de lixo nas ruas ou canais.

“Pode ligar para a Polícia, Guarda Civil ou filmar e fotografar. Nos ajuda muito. Recentemente tivemos o caso do cidadão que sempre jogava uma grande quantidade de lixo em um certo ponto da rua A, no bairro do Fonte Boa e os moradores filmaram e as imagens além de aparecerem nas redes sociais foi para um canal de TV. Ele ficou conhecido como o sujão e não voltou a fazer mais, porém outras pessoas já foram flagradas fazendo a mesma coisa no mesmo local”, contou.

Para o secretário as pessoas que descartam lixo nas ruas pensam que o responsabilidade da retirada é somente do poder público.

“Esse é um pensamento equivocado. A prefeitura não tem obrigação de retirar entulhos de obras, resto de móveis ou vegetação. Retiramos o lixo doméstico e limpamos as ruas e canais. As pessoas deveram procurar as cooperativas ou o ferro velho para vender uma geladeira velha, por exemplo. Então é uma questão de educação e conscientização de quem essa prática prejudica ao meio ambiente e pode causar até alagamentos nas ruas nesta época de chuava”, falou Valter Costa.

Meio ambiente

A assessora especial da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), Ester Pulqueira, explica que a população pode também denunciar os casos ao canal de atendimento do órgão.

“A gente recebe muitas denúncias de descarte de lixo no meio ambiente e são encaminhadas para a Semob retirar. A Secretaria de Meio Ambiente está intensificando as ações de conscientização ambiental nas escolas e agrovilas que inclui além das palestras a troca de garrafas pet por mudas de plantas. É um trabalho para mudar a mentalidade das pessoas que acham que podem descartar o que quiser no meio ambiente”, explicou Ester Pulqueira.

De acordo com a assessora especial da Semma, exsitem em Castanhal empresas que fazem o recolhimento de diversos tipos de entulhos.

“Não só material de construção essas empresas retiram, mas outros tipos de lixo até mesmo para reciclagem. Essa é a atitude correta porque não é a obrigação do poder público retirar um sofá que o morador não quer mais”, observou.