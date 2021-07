Moradores de Marituba recebem 2ª dose da AstraZeneca e CoronaVac

Nesta sexta-feira (30), a Prefeitura de Marituba realiza uma ação de imunização dos moradores que ainda não foram vacinados com a segunda dose da vacina contra Covid-19 dos laboratórios AstraZeneca ou CoronaVac. O posto montado no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp), recebeu a população no período da manhã, de 8h às 12h, e a tarde, das 14 às 17h.

Apenas aquelas pessoas que já estão dentro do prazo para tomar a segunda dose serão atendidas. Para receber o imunizante é necessário apresentar RG, CPF, cartão do SUS, comprovante de residência de Maritura e carteira de vacinação.