Ministro Flávio Dino anuncia investimento de dois bilhões de reais para segurança na Amazônia

O Ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, compareceu na reunião de Altos Dirigentes de Polícia Sobre Crimes na Amazônia, nesta segunda-feira (7), em Belém, e anunciou o Centro de Cooperação Internacional, que será integrado por países que integram o Tratado de Cooperação Amazônica (TCA) e terá como sede, a cidade de Manaus. Ele destaca que o Brasil já tem garantido o valor de quase dois bilhões de reais, que já está garantido por meio de recursos do Fundo Amazônia, do BNDES, e também do Fundo Nacional de Segurança Pública.

O projeto tem dois centros de comando nesse novo trabalho de segurança na Amazônia. Um se refere ao trabalho com os estados, a partir de um comando regional, das operações integradas dos nove estados. Nesse caso, terá centro de comando a integração das 34 novas bases, sendo 28 terrestres e seis policiais. "Teremos um centro de cooperação policial internacional com esses países que integram o TCA. Então, são trabalhos complementares e, por isso, nós escolhemos Manaus como a sede de ambos os centros pela posição geográfica e, para que com isso, esses centros possam trabalhar conjuntamente", destaca o ministro.

O recurso é oriundo do Governo Federal e a expectativa é que ao longo dos próximos 12 meses ocorra a implantação total dessa rede de proteção e de garantia da aplicação da lei na Amazônia Brasileira.