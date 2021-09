Marituba segue vacinando adolescentes e adultos neste sábado

A prefeitura de Marituba continua imunizando contra a Covid-19 neste final de semana. Sábado (4), serão vacinadas pessoas com idade entre 12 e 17 anos completos (com ou sem comorbidades), pessoas com idade a partir de 18 anos a mais e aqueles que já alcançaram o prazo para a segunda dose.

Para se imunizar é necessário que o jovem esteja acompanhado de um responsável e apresente os seguintes documentos: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência. Para aqueles que possuem alguma comorbidade é necessário apresentar laudo ou prescrição médica (receita).

São consideradas comorbidades: Arritmias cardíacas, câncer, cardiopatia hipertensiva, cardiopatias congênitas, cirrose hepática, cor-pulmonale e hipertensão pulmonar, deficiência permanente, diabetes mellitus, doença cerebrovascular, doença renal crônica, doenças da aorta, dos grandes vasos e fístulas arteriovenosas, hemoglobinopatias graves, hipertensão arterial, imunossuprimidos, insuficiência cardíaca, miocardiopatias e pericardiopatias, obesidade mórbida, pneumopatias crônicas graves, próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados, síndromes coronarianas, valvopatias.

PONTOS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:

USF Riacho Doce (Rua Dos Navegantes S/N. Riacho Doce)

Horário: 08h às 14h.

USF Manoel Paiva (Tv. Oitava, Quadra 8, 13 – Agrovila São Pedro – Bairro Decouville)

Horário: 08h às 14h.

USF São João (Rua João Marinho S/N. Bairro São João)

Horário: 08h às 14h.

USF Cristiano Cláudio Torres (Residencial Viver Melhor)

Horário: 08h às 14h.

Instituto de Ensino de Segurança do Pará-IESP (Br 316-KM 13)

Horário: 08h às 12h e 14h às 17h.

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h (noite) até às 06h (manhã)

Já no domingo (5), Marituba segue imunizando contra o coronavírus o público que já alcançou a data marcada na carteirinha de vacinação.

PONTOS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:

Hospital Augusto Chaves (Br 316-KM12)

Horário: a partir das 18h (noite) até às 06h (manhã)