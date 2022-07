Marinha promove ação com atendimentos médico e social na Ilha do Marajó

Profissionais de saúde e de outras áreas participarão de uma ação gratuita de assistência médica, odontológica e prestação de serviços sociais, de 22 a 28 de julho, na Ilha do Marajó. A atividade é uma realização da Marinha do Brasil em regiões ribeirinhas do estado do Pará, como parte das comemorações dos 200 anos da Independência do Brasil, celebrado neste ano.

Segundo a Marinha, serão contemplados os municípios de: Oeiras do Pará (dias 22 a 24 de julho), Melgaço (dia 26 de julho) e Portel (dias 27 e 28 de julho). A população dessas cidades poderão encontrar os atendimentos no Navio-Auxiliar Pará (NA Pará).

Além dos atendimentos médicos e exames, o NA Pará realizará palestras sobre promoção da saúde, segurança da navegação e importância do uso da cobertura de eixo para o combate ao acidente de escalpelamento. Também será realizada a instalação gratuita de coberturas de eixo de motor e distribuição de medicamentos e de panfletos educativos.

O Comando do 4º Distrito Naval promove as ações com apoio de representantes das Secretarias de Estado de Saúde, de Educação e de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda do Pará; das Prefeituras Municipais de Oeiras do Pará, Melgaço e Portel; da Universidade Federal do Pará e da Organização não-governamental Amigos Voluntários do Pará.