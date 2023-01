Marinha do Brasil realiza Operação “Travessia Segura 2023” no Pará

A operação de “Travessia Segura 2023”, da Marinha do Brasil (MB), vai até o dia 22 de janeiro no Pará. A Capitania dos Portos Amazônia Oriental (CPAOR) reforçará as fiscalizações em embarcações de transporte de passageiros, turismo náutico e travessia no Terminal Hidroviário, em portos na avenida Bernardo Sayão, na Praça Princesa Isabel, em Icoaraci, e na Ilha do Combu, em Belém. A operação também se estende à Vila Arapari, em Barcarena, nordeste do Estado.

Durante as ações, inspetores navais verificam as habilitações dos condutores, material de salvatagem - coletes, boias, extintores de incêndio entre outros - limite de lotação, documentações e condições de navegabilidade das embarcações.

Saiba como denunciar

Denúncias sobre irregularidades poderão ser enviadas pelos telefones (91) 3218-3950 e (91) 99114-9187 ou pelo e-mail cpaor.ouvidoria@marinha.mil.br.