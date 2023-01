Marinha do Brasil está com inscrições abertas para concurso com 1.080 vagas para Soldado Fuzileiro

A Marinha do Brasil publicou edital de abertura para concurso de admissão ao Curso de Formação de Soldados Fuzileiros Navais para o ano de 2024. A oferta é de 1.080 vagas. A carreira tem soldo total de R$ 1.303,90, durante o curso. Após a formação, passará a ser de R$ 2.294,50. Este valor é composto por vencimento mais adicional militar de 13% e adicional de habilitação de 12%.

Para participar do concurso é necessário ter 18 anos completos e menos de 22 anos de idade no dia 30 do mês de junho de 2024, além de não estar isentos do serviço militar. Também é preciso ter o nível médio completo e altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m.

Os candidatos interessados podem se inscrever entre os dias 16 de janeiro e 2 de março de 2023, através do site da Marinha , no menu "Concursos para o CFN".

Após concluir a inscrição no site, o candidato deverá imprimir o boleto bancário referente a taxa de participação, no valor de R$ 40, e efetuar o seu pagamento até a data limite do prazo, observado o horário de funcionamento do banco.

A etapa do certame começa com o exame de escolaridade, que será o único de caráter eliminatório e classificatório; após essa etapa, virão os chamados eventos complementares, também de caráter eliminatório, como a verificação de dados biográficos; inspeção de saúde; teste de aptidão física de ingresso; avaliação psicológica; verificação de documentos; e procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração.

De acordo com o edital, das 1.080 vagas ofertadas, 840 vagas serão distribuídas para as regiões Sul e Sudeste do Brasil, sendo s 96 reservadas para as mulheres, e 744 para homens; e, ainda, 240 vagas são para os candidatos das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil.

A corporação informa que os candidatos aprovados farão o curso de formação, com duração de 17 semanas, no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro, e no Centro de Instrução e Adestramento de Brasília (CIAB), em Brasília, no Distrito Federal, este último é em regime de internato.

O estágio inicial será feito em uma das unidades da Marinha, entre Rio de Janeiro/RJ (570 vagas); Brasília/DF (130); Rio Grande/RS (60); Belém/PA (50); Ladário/MS (58); Manaus/AM (104); Natal/RN (76); e Salvador/BA (32).

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).