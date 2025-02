Estudantes paraenses são premiadas na 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista

Duas estudantes do Instituto Federal do Pará (IFPA) se destacaram na 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista, realizada em Brasília na última quarta-feira (12). A premiação, que teve como tema "Conectividade e Inclusão Digital", selecionou 12 soluções inovadoras voltadas para desafios nessa área. Luta contra assédio sexual no ciberespaço e criação de um microscópio sustentável foram os projetos paraenses premiados.

O evento contou com a presença da ministra de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Luciana Santos, e do presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ricardo Galvão. Esta edição marcou o retorno da premiação, que havia sido suspensa desde 2019.

Paraenses premiadas

Arienny Carina Ramos Souza, 1º lugar na categoria Estudante do Ensino Superior. (Reprodução/@cnpq_oficial)

A estudante Arienny Ramos Souza conquistou o primeiro lugar na categoria "Estudante de Ensino Superior" com o trabalho intitulado "Gênero e poder no ciberespaço: a dinâmica do assédio sexual contra estudantes do sexo feminino nas redes sociais on-line". Sua pesquisa investiga como o assédio sexual digital impacta alunas no ambiente educacional, demonstrando que esse fenômeno pode preceder o assédio físico. Além da análise do problema, o estudo também resultou na criação de uma cartilha educativa para conscientização e prevenção do assédio on-line.

Arienny é graduanda do curso de licenciatura em Ciências Biológicas no IFPA e integrante do Núcleo de Pesquisa em Educação e Cibercultura (Nupec), sob orientação do professor Breno Rodrigo de Oliveira Alencar.

Maysa Grazielle dos Santos, 3º lugar na categoria Estudante do Ensino Médio. (Reprodução/@cnpq_oficial)

Já Maysa Grazielle dos Santos Pessoa obteve o terceiro lugar na categoria "Estudante do Ensino Médio" com o projeto "TECSCOPE 3D: Uma Alternativa de Microscópio para o Ensino Médio no Xingu, Amazônia". Desenvolvido no IFPA - Campus Altamira, o projeto consiste na criação de um microscópio de luz sustentável e de baixo custo, voltado para instituições de ensino que não possuem o equipamento.

Maysa faz parte do grupo de pesquisa Labotec IFPA, um laboratório que desenvolve estudos sobre desempenho, sustentabilidade e inovação tecnológica na Amazônia. Seu projeto foi orientado pela professora Laísa Maria de Resende Castro.

Sobre a premiação

Criado em 1981 pelo CNPq, em parceria com a Fundação Roberto Marinho (FRM) e empresas da iniciativa privada, o Prêmio Jovem Cientista busca revelar talentos, impulsionar a pesquisa nacional e incentivar soluções inovadoras para desafios enfrentados pela sociedade brasileira. Reconhecido como um dos mais importantes prêmios científicos do país, ele elege a cada edição um tema de relevância para o desenvolvimento científico e tecnológico do Brasil.

O Prêmio Jovem Cientista reconhece os três melhores trabalhos em cada uma das cinco categorias: Mestre e Doutor, Ensino Superior, Ensino Médio, Mérito Institucional e Mérito Científico. Os vencedores são contemplados com laptops, bolsas do CNPq e prêmios em dinheiro, que variam entre R$ 12 mil e R$ 40 mil, incluindo bonificação para os orientadores.

Na edição de 2024, a premiação recebeu 801 inscrições. Para participar da categoria "Mestre e Doutor", foram aceitos estudantes de mestrado, doutorandos e doutores com até 39 anos. Na categoria "Ensino Superior", puderam se inscrever universitários e recém-formados com menos de 30 anos. Já para "Ensino Médio", a inscrição foi destinada a estudantes matriculados em escolas públicas ou privadas, com menos de 25 anos.