Manhã na praça: projeto de leitura desperta o gosto pelos livros no público infantil

Uma iniciativa da Biblioteca Orlando Lima Lobo está levando crianças de escolas públicas para um momento de leitura e contação de histórias na Praça São Félix de Valois, na Marabá Pioneira. O projeto, chamado de "Manhã na Praça, Lendo, Relendo, Vivendo", busca iniciar o contato com os livros e despertar o gosto pela leitura em crianças com idades entre 4 e 6 anos.

Na última semana, foi a vez de 20 alunos do Núcleo de Educação Infantil Marilene Cirqueira Rodrigues, que fica localizado no bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Durante uma manhã inteira, as crianças ouviram histórias, músicas infantis, fizeram desenhos e interagiram com as brincadeiras propostas.

“É um projeto em que abrimos espaço para escolas e outras entidades virem nos visitar, para terem contato com o livro e com a leitura e que apreciem esse momento. Nossa ideia é tornar esse momento agradável e não apenas ter a obrigação de ler, os livros ficam bastante acessíveis para ler e folhear. Temos que aproximar as crianças da leitura e deixamos também a criatividade de cada um fluir”, disse Evilângela Lima, Coordenadora da Biblioteca Orlando Lobo.

O Projeto busca iniciar o contato com os livros e despertar o gosto pela leitura (Divulgação/ Ascom/Marabá)

O projeto também é uma forma de manter os laços com a comunidade, já que a Biblioteca está passando por uma reforma em sua estrutura física e está temporariamente fechada para o acesso ao público. “Estamos dando continuidade às nossas atividades e o projeto atende alunos de todas as faixas etárias e também outras instituições. Sempre acontece aqui na Praça São Félix de Valois, são experiências com livros, leituras e artes", explica Evilângela Lima.

Para a gestora da escola, esse trazer os alunos para participarem desse projeto contribui para que a leitura deixe de ser tratada como obrigação e se torne uma atividade prazerosa. “Esse momento é importante, pois tiramos as crianças da sala de aula e trazemos para a praça para sentirem esse outro ambiente de leitura. Essas crianças foram os destaques de projetos que ocorreram dentro de nossa escola e é bom trazê-los para esse ensinamento”, disse a educadora.

Outras escolas públicas e demais instituições, que tiverem interesse em participar das atividades do projeto, podem agendar uma data junto à Secretaria Municipal de Cultura, que funciona no mesmo prédio da Biblioteca, na Rua Cinco de Abril, núcleo Marabá Pioneira.