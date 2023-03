Magalhães Barata: município paraense é destaque em evento internacional sobre políticas hídricas

Nos dias 2 e 3 de março, o Pará foi representado pelo município de Magalhães Barata e Augusto Corrêa, na 8ª Conferência “Our Ocean”, um evento internacional realizado no Panamá, que abriu espaço para receber empresas, ativistas ambientais e líderes. O objetivo do evento foi debater temas como ações e políticas para garantir a proteção dos oceanos, a gestão responsável dos recursos hídricos e o crescimento econômico futuro sustentável. O município de Magalhães Barata teve como representante o secretário de Meio Ambiente, Silvano Costa. Já o município de Augusto Corrêa foi representado pela secretária de Meio Ambiente, Fabrícia Penha.

O secretário Silvano Costa foi convocado para compor a delegação da Rare Brasil, no evento de líderes globais. Ele declara que o município de Magalhães Barata se destacou nas ações voltadas às políticas públicas hídricas na região. Na ocasião, o titular da pasta de ambiental de Magalhães Barata pôde levantar pautas voltadas às nascentes do rio Cuinarana e a realidade da pesca costeira no nordeste paraense.

VEJA MAIS

“Nós fizemos movimento com os pescadores que estavam utilizando apetrecho de pesca irregular no rio Cuinarana, que é considerado berçário, ou seja, um rio reprodutivo de espécies que adentram para desova. Como os pescadores estavam colocando a rede nesse canal, os peixes eles não estavam adentrando a montante para reproduzir. O estoque pesqueiro estava diminuindo”, afirmou Silvano.

Mudanças

Entre as ações para preservação foi determinado pela secretaria ambiental que a pesca poderia ser realizada somente em áreas “largas” do rio e com redes específicas, possibilitando aos peixes atravessar entre as malhas e seguir o fluxo do rio para a reprodução. Com a iniciativa, os pescadores puderam perceber mudanças significativas, como maior abundância na atividade pesqueira.

“Criamos um movimento chamado ‘Grupo de Monitoramento da Biodiversidade Aquática do rio Cuinarana’, no qual os próprios pescadores eram os multiplicadores ambientais desse movimento. Um pescador sensibilizava outros pescadores, fazendo com que houvesse uma rede conectada com as políticas ambientais protecionistas”, complementou. Ainda segundo Silvano, o município possui 284 nascentes, fato esse que levou Magalhães Barata a ser reconhecida pela Câmara Municipal como a “cidade dos igarapés”.

Silvano celebra a oportunidade dos trabalhos realizados localmente no município ganharem destaque internacionalmente. “Um evento como esse faz com que nós possamos estar a frente e conectado com outros líderes locais e globais, para tecer políticas públicas direcionadas à pegada hídrica e à proteção dos oceanos. Fechar, junto com essas entidades, 341 compromissos para proteger o ecossistema marinho foi de extrema importância estar conectados e íntimos com um tema que é de fundamental importância não apenas para o Brasil, mas para todo”, avaliou.

(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão de Victor Furtado, coordenador do Núcleo de Atualidades)