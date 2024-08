Macapazinho se prepara para o Círio de Nossa Senhora de Nazaré

A agrovila quilombola de Macapazinho, localizada a 15 km da zona urbana de Castanhal, se prepara para a seu 97º Círio de Macapazinho. A homenagem a Nossa Senhora de Nazaré é uma romaria fluvial acompanhada por dezenas de embarcações pelo rio Apeú.

O tema deste ano é “Ensina teu Povo a Rezar”.

Desde o dia 30 de junho a imagem de Nossa Senhora peregrina pelas vilas e comunidades de Macapazinho, localizada a 15 quilômetros do Centro da Cidade Modelo.

A programação abre o calendário de procissões marianas na região. Iniciando no sábado (3) com a carreata, saindo às 14:00 da paróquia Cristo Rei.

Preservada

A imagem original de Nossa Senhora não participa mais das programações da festividade, desde 2022, para que seja preservada. Ela permanece em um nicho na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, em Macapazinho.

História

A tradição é muito grande na comunidade. Tudo começou no ano de 1927, quando o músico Emílio do Rosário, que dava aulas na comunidade sofreu um acidente de barco a caminho de Belém. De acordo com Lukas Reis, um dos coordenadores da festividade e filho de Macapazinho, somente o músico se salvou e por isso fez a promessa a Nossa Senhora de que faria um Círio em sua homenagem na comunidade de Macapazinho, em forma de agradecimento.

Programação:

Início da Peregrinação.

30 de junho: 09h00 - Missa de abertura da peregrinação.

01 a 07 de julho – Peregrinação na Comunidade São José.

08 a 14 de julho – Peregrinação na Vila Espírito Santo.

15 a 21 de julho – Peregrinação na Comunidade São Miguel Arcanjo.

22 a 28 de julho – Peregrinação na Comunidade Nsa. Sra. de Nazaré.

28 DE JULHO – ENVIO DA IMAGEM PEREGRINA PARA MATRIZ DE CRISTO REI.

28 de julho – V Corrida do Círio

28/07 a 03/08 – Peregrinação na Paróquia Cristo Rei.

Pedal do Círio (a definir)

03 de agosto – Sábado:

• 14h - concentração e carreata saindo da igreja matriz de Cristo Rei.

• 19h30 - Santa Missa e apresentação do manto 2024.

• 21h00 – Programação Cultural.

• 00h00 – Queima de Fogos.

04 de agosto – Domingo

07h30 – Santa Missa abertura do Círio – Boa-vista em seguida

início do Círio Fluvial.

• 10h00 - Círio Terrestre pelas ruas de Macapazinho

• 10h30 – Missa Campal do Círio.

• 15h00 – Programação Cultural.