Lojistas do centro comercial de Castanhal tem poucas expectativas de vendas para o Natal

Faltando poucos meses para o Natal e a expectativa do setor do comércio varejista de Castanhal não é positiva. Mesmo sendo dezembro o mês de maior movimentação nas lojas do centro comercial, as compras para o Natal podem não ser como o esperado pelo setor.

O presidente da Associação Empresarial de Castanhal, Renato Roldem, explica que a situação econômica do pais e a diminuição dos repasses federais ao município contribuem para o cenário atual do comércio de Castanhal.

“Um balanço que a gente faz do setor produtivo e do comércio de Castanhal é de que 2023 está aquém do esperado. A gente sabe que estamos com vários problemas em nível nacional de investimentos e incertezas e as pessoas de certa forma retraem as compras no comércio. E algo que repercute muito negativamente é a redução dos repasses do governo federal para as prefeituras e isso abala de maneira forte o comércio e a indústria. Por isso estamos preocupados por que o movimento não está como o esperado e para Castanhal que é um município pujante, não é bom. Nós estamos preocupados com esse final de ano”, relatou o presidente da ACIC.

Para a empresária Deny Silva, que tem uma loja de confecções femininas e masculinas no centro comercial, o ano de 2023 não teve até agora a movimentação de vendas satisfatórias.

“Está sendo uma no bem difícil. A gente não vê dinheiro e é como se ele tivesse saído do comércio. Para o dia das mães, que é o nosso segundo Natal as vendas foram fracas, festa junina e dia dos pais a mesma coisa. Agosto tibemos até uma reagida, mas ainda não aconteceu o movimento de boas vendas para todos os tipos de lojas no comércio”, contou a empresária.

Deny Silva conta também que está preocupada com as vendas para o Natal. “Mas com essa falta de dinheiro no comércio não sei se vamos vender bem. Temos um grande problema que é a concorrência desleal. Estamos com muitas lojas vindas de Caruauru que colocaram preço único de 20 reais nas peças e nos prejudica. E mesmo sabendo o consumidor vai receber 13º salário não temos expectativa de boas vendas porque a maioria da população já está com os valores comprometidos”, disse.

Campanhas de aquecimento

O presidente do Sindicato Varejista de Castanhal, Pabeto Salles explica que a entidade e a ACIC promovem campanhas durante o ano todo, como a Castanhal Premiada, Dia do Desconto e Natalzão Premiado para incentivar a população a comprar nas lojas do centro comercial do município.

“Castanhal é uma cidade dinâmica e lançamos essas campanhas para incentivar o aquecimento do comércio, mas a gente não vê acontecer. A pouco tempo fizemos o Dia do Desconto e houve o movimento, mas não o aquecimento das vendas”, disse.

De acordo com Pabeto Salles as metas de vendas estipuladas pelos loj istas de Castanhal foram fechadas poucas vezes em 2023.

“Vai existir pouca melhora em dezembro por causa do 13º, mas não sei dizer se vamos conseguir atingir as metas de vendas que poucas vezes nesse ano foram cumpridas. É um mercado que está muito difícil e quem sente mais é o pequeno lojista. A gente observa que a miséria está aumentando e com isso vem a preocupação do mercado. Não tivemos crescimento econômico no nosso país em 2023”, observou o presidente do Sindicato Varejista de Castanhal.

O município de Castanhal é o polo comercial da região nordeste paraense com mais de 1500 lojas dos mais variados segmentos com destaque para o setor do vestuário. Por mês, a cidade modelo recebe mais de 250 mil pessoas moradoras dos municípios vizinhos, de acordo com a ACIC.