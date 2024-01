Listão Uepa 2024: banho de cheiro é tradição na divulgação dos aprovados

Seguindo a tradição, o campus da Universidade Estadual do Pará (UEPA) ofereceu um banho de cheiro para os estudantes atraírem boas energias. A ação aconteceu nesta sexta-feira (26), quando foi divulgado o listão dos aprovados para o vestibular 2024.

O tradicional banho de cheiro estava suspenso desde a pandemia de Covid-19 e esta é a primeira vez que ele volta a ser realizado na Uepa. A iniciativa é uma forma de acolher os calouros e desejar-lhes boas energias para o início da vida acadêmica.

Os banhos de cheiro são típicos do Pará e são realizados com ervas e flores, cada uma com um significado especial. No hall da reitoria da Universidade, havia dois grandes baldes e uma panela com as misturas aromáticas disponíveis.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)