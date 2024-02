Listão Uepa 2024: aprovados no Processo Seletivo devem realizar a matrícula on-line até sexta (2)

Aprovados no Processo Seletivo (Prosel) 2024 e nos Processos Seletivos de Música e de Letras Libras da Universidade do Estado do Pará (Uepa) devem realizar a matrícula on-line até esta sexta-feira, dia 2, de acordo com as orientações detalhadas no edital. Esse procedimento começou dia 31 de janeiro.

Após a etapa de matrícula on-line, será iniciada a matrícula presencial, com a apresentação de documentos, para os estudantes que optaram por concorrer às Cotas Sócioeconômicas ou Cotas Étnico-Raciais, nos dias 5 e 6 de fevereiro. Já os candidatos não cotistas devem realizar a confirmação presencial de matrícula do dia 6 ao dia 9 de fevereiro.

Como condição obrigatória para confirmação da matrícula, o calouro deverá apresentar, para conferência, exclusivamente nas datas determinadas, à Coordenação de Registro e Controle Acadêmico (CRCA) do campus/município para o qual obteve aprovação, a documentação original relacionada no Anexo II deste edital, atualizada em boas condições de legibilidade.

No caso de o candidato não haver efetuado os procedimentos obrigatórios de pré-matrícula, por dificuldade de acesso ao sistema on-line, deverá comparecer, exclusivamente, no período da confirmação da matrícula, à CRCA do campus/município a que pertence o seu curso, para realizar o procedimentos necessários à matrícula, com apresentação da documentação detalhada no anexo II do edital.

De acordo com informações disponibilizadas no edital, perderá o direito à vaga e será considerado formalmente desistente, o candidato que não efetuar o procedimento de confirmação de matrícula presencial.