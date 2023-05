Listão da UFPA: confira quem são os 1.254 aprovados nos cursos de Educação a Distância

Está no ar o resultado do Processo Seletivo para o ingresso de discentes em cursos de graduação na modalidade de Educação a Distância - Processo Seletivo Especial EaD 2023 (PSE EaD UFPA 2023) (https://ceps.ufpa.br/index.php/pse-ufpa-2023-2/703-resultados-ps2023-2). A divulgação ocorreu nesta quinta-feira (4).

Com 4.330 candidatas inscritas, o processo seletivo ofertou 1.340 vagas em seis cursos distribuídos em 20 polos da Universidade Aberta do Brasil (UAB), sob a gestão da Universidade Federal do Pará (UFPA). No total, foram classificadas 1.254 estudantes. As vagas sem candidatos classificados ainda poderão ser disponibilizadas por meio de reoferta de vagas.

Os cursos ofertados terão como sedes os seguintes municípios do Pará: Ananindeua, Baião, Barcarena, Bujaru, Breves, Cachoeira do Arari, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Goianésia do Pará, Igarapé-Miri, Jacundá, Marabá, Muaná, Paragominas, Ponta de Pedra, Salinópolis, São Sebastião de Boa Vista e Tailândia.

Agora, os estudantes classificados devem estar atentas à página do Centro de Registros e Indicadores Acadêmicos (CIAC) (http://ciac.ufpa.br/) para a convocação para a realização do processo de habilitação ao vínculo institucional.

Haverá reoferta das vagas não preenchidas

Assim como outros processos seletivos realizados pela UFPA, o PSE-EaD 2023 também contará com a reoferta das vagas não preenchidas, que são aquelas vagas que não contam com inscritos com nota mínima para a classificação.

A reoferta possibilita que candidatos aprovados não classificados em seus cursos iniciais tenham a oportunidade de optar por concorrer a uma dessas vagas em curso diferente do escolhido inicialmente. As regras para a adesão à reoferta de vagas serão divulgadas, posteriormente, na página do CEPS.

Acesse o resultado aqui: https://ceps.ufpa.br/index.php/pse-ufpa-2023-2/703-resultados-ps2023-2)