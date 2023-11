Justiça proíbe prefeito de São Félix do Xingu de impedir saída de intrusos de terra indígena no PA

A Justiça Federal emitiu uma ordem proibindo o prefeito de São Félix do Xingu (PA) e qualquer servidor do município de obstruir ou dificultar o processo de retirada de intrusos da Terra Indígena (TI) Apyterewa, localizada no sudeste do Pará.

A determinação, datada do último dia 24, atendeu ao pedido do Ministério Público Federal (MPF). Tanto a petição quanto a decisão destacam que João Cléber de Souza Torres tem agido contra a operação, a qual está sendo realizada em cumprimento a uma sentença judicial.

O juiz federal Cláudio Cezar Cavalcantes ressaltou que é evidente que o prefeito está trabalhando para obstruir ou dificultar o processo de desintrusão da TI Apyterewa.

"Ao disseminar informações falsas, João Cléber de Souza demonstra desrespeito pelas decisões judiciais e adota um comportamento que viola a boa-fé, um padrão ético de conduta esperado de todo gestor", destaca o juiz federal na decisão.

Detalhes da decisão incluem as seguintes medidas para o gestor municipal e qualquer outro servidor de São Félix do Xingu:

Multa de R$ 100 mil para cada vídeo publicado com conteúdo contrário à operação de desintrusão da TI Apyterewa, ou que incentive a população a resistir à operação, ou demonstre tentativas de interromper a operação.

Proibição de acessar a TI Apyterewa durante a execução do plano de desintrusão, sob pena de multa de R$ 100 mil.

Proibição de realizar reuniões, em qualquer local, com a população ou líderes locais com o objetivo de discutir a legalidade da operação ou resistir à sua execução, sujeito a multa de R$ 100 mil para cada reunião.

A decisão também esclarece que essas determinações não excluem a possibilidade de uma análise futura do pedido do MPF para o afastamento do prefeito do cargo, caso João Cléber de Souza viole as medidas estabelecidas pela Justiça Federal ou adote outras condutas para impedir a desintrusão da TI.