Com 9.900 pessoas afetadas pela cheia do Rio Amazonas, Juruti decreta situação de emergência

O município de Juruti decretou Situação de Emergência nas áreas do município afetadas por inundações. A Defesa Civil estima que 9.900 de pessoas foram diretamente afetadas pela cheia do Rio Amazonas que atingiu o nível de 11, 79 m nesta sexta-feira (6). O decreto foi publicado na quarta-feira (4) e tem duração de 180 dias.

O levantamento da Defesa Civil e Secretaria Municipal de Assistência Social apontou que 546 famílias, totalizando o número de 2.730 pessoas, estão desalojadas, 1.434 famílias, que corresponde a 7.170 pessoas, estão em áreas degradadas. O levantamento estima que ao todo, 1.980 famílias, que equivale ao número de 9.900 pessoas, foram diretamente afetadas pela cheia.

O coordenador defesa Civil do município, João Paulo Vieira, relata que o volume do rio está abaixo da cheia registrada em 2021."No ano passado, neste mesmo período, o rio estava no nível de 11,97 m, estando 18 centímetros acima da cheia deste ano. Assim como no ano passado, o rio ainda não chegou a ultrapassar a orla", destacou.

As comunidades ribeirinhas de Juruti vêm sofrendo os impactos das inundações e para atender essa população, a defesa civil está realizando um levantamento socioeconômico familiar.