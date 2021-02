Inscrições para o vestibular da Uepa iniciam no próximo dia 18

Um dos processos seletivos mais esperados para 2021, o da Universidade do Estado do Pará (Uepa), foi lançado nesta sexta-feira (12). O edital do vestibular, que ofertará 3.838 vagas, já está disponível. Os estudantes que desejarem se inscrever porderão optar por cursos nas áreas de Ciências Naturais e Tecnologias, Ciências Biológicas e Ciências Sociais e Educação, distribuídos em 21 campi da Universidade, localizados em 17 municípios do Estado. As inscrições serão realizadas no período de 18 de fevereiro a 11 de março.

A pró-reitora de de Graduação, Ana da Conceição Oliveira, informou que a Instituição espera que o Inep dê o resultado do Exame Nacional do Ensino Médioconforme está previsto, no dia 29 de março. "Com base nessa data, nós organizamos nosso calendário, com toda a nossa previsão de processamento. Por isso, é importante que os candidatos tenham em mente que só podem se inscrever em nosso Processo Seletivo, quem tiver realizado o Enem”, conclui.

No Processo Seletivo 2021, a Uepa traz o curso de Bacharelado em Fonoaudiologia, e será a primeira instituição pública a ofertá-lo no Pará. Na primeira turma serão 30 vagas e o curso funcionará no Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS), em Belém. O curso de Fonoaudiologia possui carga horária total de 4.872 horas e está organizado em dez semestres, com dois anos destinados exclusivamente ao estágio profissionalizante.

De acordo com a integrante da equipe responsável pela elaboração do Projeto Pedagógico do Curso, professora Ana Irene Oliveira, um dos diferenciais do Bacharelado em Fonoaudiologia da Uepa é a formação em cinco anos com práticas na comunidade desde o primeiro semestre. “Além disso, a proposta pedagógica se assenta na Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) e Metodologias Ativas de Ensino, através de Sessões Tutoriais, Práticas de Habilidades e Práticas de Ensino na Comunidade”, detalha a professora. Sobre os locais destinados às atividades acadêmicas e práticas, “uma parte da prática clínica será realizada no Complexo Policlínico da Universidade, que possui como clínica-escola a Unidade de Ensino e Assistência em Fisioterapia e Terapia Ocupacional (Ueafto), que desde 2019, expandiu os serviços, habilitando-se também em Deficiência auditiva”, informa Ana Irene informa.

Outra novidade do Prosel 2021 é a oferta da Licenciatura em Música no Campus XXI da Uepa, em Bragança. A pró-reitora de Graduação, Ana da Conceição Oliveira, informa que o curso iniciará com 20 vagas, “para ser bem acompanhado, bem avaliado". Trata-se do primeiro a ser ofertado no campus. O professor responsável pela coordenação do Campus XXI, Cláudio Trindade, afirma que o Curso de Música atende a uma demanda expressiva da população de local. “Durante o ano de 2019 houve uma oferta frequente de cursos de extensão de aperfeiçoamento em música, então observamos necessidades, potencialidades e habilidades de diversos grupos de participantes. Notamos um interesse muito grande de professores que já atuam nas redes estadual e municipal de conhecerem sobre música e como ela pode auxiliar no desenvolvimento de atividades nos diversos níveis de ensino. Ainda houve muito interesse na parte de canto em grupo e de percussão em bandas marciais e fanfarras”, explica Cláudio Trindade.

Além do ambiente cultural receptivo, o coordenador do Campus da Uepa em Bragança destaca o fato de a Instituição dispor de um espaço físico propício ao desenvolvimento do Curso de Música. Mais conhecido como Liceu da Música, o Campus XXI possui salas com material acústico nas paredes, móveis de expediente administrativo e um teatro com capacidade para 277 pessoas.

Sobre a Licenciatura em Música, a pró-reitora de Graduação, Ana da Conceição Oliveira, destaca que este ano é marcado também pelo retorno do Curso de Música no campus da Uepa em Vigia. “A cada quatro anos nós retomamos esta oferta, de modo que sai uma turma e entra outra”.