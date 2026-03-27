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Inscrições para cursos gratuitos de Ciência e Tecnologia encerram nesta sexta (27)

Iniciativa é destinada a docentes e estudantes da rede estadual de ensino, oferecendo capacitação em áreas estratégicas

O Liberal
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Grupo de estudantes e um adulto interagem com um robô em uma mesa de projeto de robótica, com cenário simulado e estruturas de papelão, em um evento educacional do CISEB. (Foto: Divulgação)

As inscrições para cursos gratuitos nas áreas de Ciências, Tecnologias, Engenharias e Matemática (STEM), voltados para docentes e estudantes da rede estadual, encerram nesta sexta-feira, 27. A iniciativa é promovida pela Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Universidade de Brasília (UnB).

Modalidade e objetivos dos cursos

Os cursos, parte do projeto #EDUCASTEM2030, são autoinstrucionais na modalidade de ensino a distância (EaD), com carga horária de 20 horas. A certificação é emitida pela Unesco e pela UnB, e as atividades são realizadas por meio da plataforma Moodle.

O curso Líder Docente STEM é voltado a professores e busca fortalecer práticas pedagógicas inovadoras e transdisciplinares. Ele foca na resolução de problemas, trabalho colaborativo e uso de tecnologias.

Já o Líder Jovem STEM é direcionado a estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. O objetivo é estimular o protagonismo juvenil, especialmente de meninas nas áreas científicas e tecnológicas, além de desenvolver competências digitais, midiáticas e socioemocionais.

Oficinas presenciais complementares

Além das formações online, o projeto também contará com oficinas presenciais para docentes e estudantes da rede estadual. As atividades estão previstas para ocorrer em duas localidades:

  • Belém: 6 e 7 de abril de 2026
  • Breves (Ilha do Marajó): 9 e 10 de abril de 2026

A programação será realizada de forma integrada, promovendo o debate sobre equidade de gênero nas áreas STEM e o compartilhamento de experiências entre os participantes.

Como realizar a inscrição

Os interessados devem possuir cadastro no portal gov.br. Em seguida, é necessário acessar o sistema SIGAA da Universidade de Brasília (UnB) e selecionar o curso desejado. O cadastro deve ser feito com CPF e e-mail pessoal, que será utilizado para acesso à plataforma Moodle.

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