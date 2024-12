Iniciativa Amazônia+10 divulga resultado final da chamada Expedições Científicas

A Iniciativa Amazônia+10, da qual faz parte a Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (Fapespa), divulgou nesta segunda-feira (02) o resultado final das propostas de pesquisa aprovadas no edital Expedições Científicas, lançado em novembro de 2023 pelo Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).

Foram selecionados 22 projetos ao todo – orçados em aproximadamente R$ 76 milhões –, que vão mobilizar 85 grupos de pesquisadores vinculados a 19 Fundações de Amparo à Pesquisa (FAPs) diferentes, além das agências estrangeiras UK Research and Innovation (UKRI), do Reino Unido, e Swiss National Science Foundation (SNSF), da Suiça.

"Estamos muito contentes com o êxito da chamada Expedições, tanto pela demanda altamente qualificada, quanto pela sua composição envolvendo parceiros nacionais e internacionais", afirma a diretora de Cooperação Institucional, Internacional e Inovação do CNPq, Dalila Andrade Oliveira.

A chamada apoiará expedições científicas voltadas à ampliação do conhecimento sobre a sociobiodiversidade e a biodiversidade amazônica. As propostas selecionadas estão alinhadas ao objetivo do edital de preencher duas lacunas importantes do conhecimento científico sobre a região, uma geográfica e outra taxonômica, além de expandir as pesquisas sobre a diversidade sociocultural dos povos e comunidades tradicionais da Amazônia. Considerando os 22 projetos, mais de 60 localidades pouco abordadas pela comunidade científica serão estudadas, entre elas terras indígenas, reservas de desenvolvimento sustentável e extrativistas e outras regiões de difícil acesso.

"A Amazônia ainda possui muitos segredos que a ciência precisa desvendar! Neste edital iremos apoiar projetos que trarão mais luz sobre essa biodiversidade e sobre os tesouros ancestrais. Esperamos que num futuro bem próximo nós sejamos capazes de compreender melhor essa região fantástica e contribuir para a sua preservação e desenvolvimento socioeconômico de forma sustentável", diz Marcel Botelho, presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Pará (Fapespa).

Cada uma das propostas é liderada por pesquisadores de, pelo menos, duas FAPs ou agências estrangeiras, sendo um deles obrigatoriamente vinculado a instituições de ensino superior e/ou pesquisa com sede nos Estados da Amazônia Legal (Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Pará, Maranhão, Amapá, Tocantins e Mato Grosso). O edital também previa a inclusão na equipe de pesquisa de pelo menos um integrante PIQCT (Povos indígenas, Quilombolas e Comunidades Tradicionais).

“Estamos na reta final de um processo exitoso, resultado de esforços de articulação das fundações estaduais de amparo à pesquisa, das instituições de ensino e pesquisa, dos pesquisadores e de agências de fomento nacionais e internacionais. Os projetos aprovados vão ampliar o conhecimento sobre a sociobiodiversidade amazônica, com a participação de cientistas locais, em parceria com outros Estados e países”, comenta Márcia Perales, diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam).

Os 22 projetos aprovados contarão com financiamento das agências de fomento (FAPs, CNPq, UKRI e SNSF) por um período de até 36 meses. Cada proposta foi avaliada por equipes de todos os Estados participantes da chamada – os nove da Amazônia Legal, além do Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Goiás, Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Paraná, São Paulo e Distrito Federal.

Posteriormente, as propostas foram avaliadas por um painel científico formado por pesquisadores de diversas áreas do conhecimento, que classificaram os projetos de acordo com o seu mérito científico. E, por último, as agências financiadoras reuniram-se no âmbito do Comitê Coordenador da Iniciativa Amazônia+10 para definir o financiamento de cada um dos projetos, na tentativa de maximizar o número de propostas aprovadas.

"Ficamos muito contentes por mais este passo da Iniciativa. Estamos caminhando em diversificar os instrumentos de apoio à pesquisa em temas relevantes para a região. Queria parabenizar todas as instituições, nacionais e internacionais, envolvidas. Foi um trabalho complexo mas muito estimulante. Na sequência teremos outras iniciativas que sem dúvida irão contribuir para fazer avançar a pesquisa sobre os temas da Amazônia e também contribuir para fortalecer as instituições locais", diz Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente do Conselho Técnico-Administrativo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

A chamada recebeu 191 propostas no total – 25% a mais que o número de projetos submetidos ao primeiro edital da iniciativa, em 2022 –, distribuídas por nove grandes áreas do conhecimento (Ciências Agrárias, Biológicas, da Saúde, Exatas e da Terra, Humanas, Sociais Aplicadas, Engenharias, Linguística, Letras e Artes e outras).

"Este edital reflete o compromisso do Confap em fortalecer a pesquisa científica na região amazônica, incentivando ações colaborativas que contribuam para o desenvolvimento sustentável e a conservação do bioma. Acreditamos que as expedições resultantes desta iniciativa terão um impacto significativo, proporcionando novas descobertas e soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos na Amazônia", finaliza Odir Dellagostin, presidente do Confap.

As FAPs agora entrarão em contato com os respectivos grupos de pesquisadores contemplados para dar encaminhamento à próxima etapa.

Confira a lista oficial:

Vozes da Amazônia indígena: Processos históricos da sociobiodiversidade frente aos desafios do Antropoceno;

FAPESPA: Helena Pinto Lima - Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

FAPEAM: Filippo Stampanoni Basi - Museu da Amazônia (MUSA)

FAPESP: Jennifer Watling - Universidade de São Paulo (USP)

FAPERJ: Bruna Franchetto - Museu Nacional / Universidade Federal do Rio de Janeiro (MN/UFRJ)

FAPDF: Thiago Chacón - Universidade de Brasília (UnB)

UKRI: Manuel Arroyo-Kalin - University College London (UCL)

(UKRI-Brazil) Monitoramento participativo dos territórios tradicionais: plataforma digital de co-produção de dados sobre a sociobiodiversidade em áreas amazônicas;

FAPESPA: Nírvia Ravena - Universidade Federal do Pará (UFPA)

FAPEAM: Francimara Souza Costa - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

FAPEMA: Marcelo Domingos Sampaio Carneiro - Universidade Federal do Maranhão (UFMA)

FAPERJ: Leandro Freitas - Jardim Botânico

FAPDF: Rebecca Neaera Abbers - Universidade de Brasília (UNB)

FAPESP: Rodrigo Constante Martins - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

UKRI: Benjamin Coles - Leicester University, Reino Unido

Inventário e documentação do patrimônio arqueológico de Roraima;

FAPERR: Ananda Machado - Universidade Federal de Roraima (UFRR)

Fundação Araucária (FAADCT): Luís Augusto Veiga - Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Tsiino Hiiwiida: Revelando múltiplas dimensões da biodiversidade de plantas e fungos no Alto Rio Negro;

FAPEAM: Charles Eugene Zartman - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

FAPERJ: Domingos Benicio Oliveira Silva Cardoso - Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ)

UKRI: Sandra Diane Knapp - Natural History Museum

FAPESPA: Anna Luiza Ilkiu-Borges - Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG)

FACEPE: Clistenes Williams Araújo do Nascimento - Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)

FAPEMA: Dirce Leimi Komura - Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA)

FAPESP: Denilson Fernandes Peralta - Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA)

FAPESQ: Felipe Wartchow - Universidade Federal da Paraíba (UFPB)

FAPDF: Micheline Carvalho-Silva - Universidade de Brasília (UnB)

Aruwê: Saberes ancestrais e científicos aplicados à restauração ambiental e produção sustentável na terra Teneterah na Amazônia Maranhense;

FAPEMA: Ligia Tchaicka - Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

FAPESP: João Osvaldo Rodrigues Nunes - Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Uso, conservação e intercâmbio de plantas e saberes entre povos indígenas do Sudeste do Pará;

FAPESPA: Bernardo Tomchinsky - Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA)

FAPDF: Ana Suely Arruda Câmara Cabral - Universidade de Brasília (UnB)

Brasil-UKRI: A recuperação da capacidade adaptativa das culturas arbóreas pré-colombianas às mudanças ambientais;

FAPEAM: Santiago Linorio Ferreyra Ramos - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

FAPERO: Carlos Augusto Zimpel Neto - Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

FAPESP: Maria Imaculada Zucchi - Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, APTA Piracicaba

UKRI: David Moreno Mateos - University of Oxford, Oxford, Reino Unido

Bioprospecção da biodiversidade Amazônica na comunidade Tembé e seu potencial biotecnológico no contexto do desenvolvimento sustentável e preservação do meio ambiente;

FAPESPA: Rommel Thiago Jucá Ramos - Universidade Federal do Pará (UFPA)

FAPESP: Renata Cristina Picão - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

FAPERJ: André Luis dos Santos - Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

AquaInvert-Amazônia: integrando ciência e saberes locais para conhecer a biodiversidade de invertebrados aquáticos em áreas de altitude da Amazônia;

FAPEAM: Neusa Hamada - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

FAPESPA: Bruno Spacek Godoy - Universidade Federal do Pará (UFPA)

FAPERR: Vânia Graciele Lezan Kowalczuk - Universidade Federal de Roraima (UFRR)

FAPESP: Lívia Maria Fusari - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)

FAPEG: Daniel de Paula Silva - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano (IFG)

Caminhos ancestrais: patrimônio biocultural, pesquisa colaborativa e etnoconservação no corredor de sociobiodiversidade do interflúvio Xingu e Tapajós;

FAPESPA: Sonia Maria Simões Barbosa Magalhães Santos - Universidade Federal do Pará (UFPA)

FAPEAM: Willian Massaharu Ohara - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

FAPEMAT: Marina Teofilo Pignati - Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

FAPESP: Mauro William Barbosa de Almeida - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP)

Amazonian BioTechQuilombo - Biodiversidade Amazônica, Avaliação Tecnológica e Troca de Conhecimento com Quilombos;

FAPESPA: Celso Henrique Leite Silva Junior - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)

UKRI: Polyanna da Conceição Bispo - University of Manchester

SNSF: Loïc Pellissier - ETH Zurich

FAPEAM: Paulo Mauricio Lima de Alencastro Graça - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA)

FAPERR: Nivia Pires Lopes - Universidade Federal de Roraima (UFRR)

FAPESP: Pitágoras da Conceição Bispo - Universidade Estadual Paulista (UNESP)

Geodiversidade e Biodiversidade da Serra do Acaraí, fronteira Brasil-Guiana;

FAPERR: Elizete Celestino Holanda - Universidade Federal de Roraima (UFRR)

FAPERO: Ronaldo de Almeida - Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

FAPT: Etiene Fabbrin Pires Oliveira - Universidade Federal do Tocantins (UFT)

FAPESP: Felipe Antônio de Lima Toledo - Universidade de São Paulo (USP)

FAPERJ: Alexandre Mello de Paula Silva - Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas (CBPF)

Revelando os incógnitos: epífitas, insetos e fungos associados à flora arbórea de várzea na Amazônia oriental;

FAPEAP: Marcelino Carneiro Guedes - Embrapa Amapá

FAPESPA: Daniel Santiago Pereira - Embrapa Amazônia Oriental

FAPERJ: Ana Cristina Siewert Garofolo - Embrapa Agrobiologia

Inovação em Monitoramento Hídrico na Amazônia: Catalogação e integração de dados de campo a tecnologias emergentes para predição de parâmetros de qualidade de água no estuário da Baía do Marajó-PA;

FAPESPA: Ailson Renan Santos Picanço - Universidade do Estado do Pará (UEPA)

FAPESP: Luiz Leduíno Salles Neto - Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)

Fomentando o Empoderamento Comunitário para a Sustentabilidade da Sociobiodiversidade Amazônica: Experiências nos Vales do Guaporé (RO) e Jari (AP);

FAPERO: João Gilberto de Souza Ribeiro - Universidade Federal de Rondônia (UNIR)

FAPEAP: Nubia Deborah Araujo Caramello - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP)

FAPESP: Frederico Yuri Hanai - Universidade Federal de São Carlos (UFSCar)

Fundação Araucária (FAADCT): Irene Carniatto de Oliveira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE)

Ecologia dos espíritos: conhecimentos tradicionais e conservação da sociobiodiversidade na Amazônia;

FAPEAM: Thiago Mota Cardoso - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)

FAPESPA: Eduardo Soares Nunes - Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA)

Novas fronteiras no registro fossilífero da Amazônia Sul-ocidental;

FAPAC: Carlos D’Apolito Júnior - Universidade Federal do Acre (UFAC)

FAPESP: Annie Schmaltz Hsiou - Universidade de São Paulo (USP)

A onça-pintada como um ativo ambiental: compreendendo as interações com povos tradicionais e promovendo o desenvolvimento sustentável no Amapá

FAPEAP: Fernanda Michalski - Universidade Federal do Amapá (UNIFAP)

FUNDECT: Gediendson Ribeiro de Araújo - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS)

FAPESPA: Sheyla Farhayldes Souza Domingues - Universidade Federal do Pará (UFPA)

FAPEG - Mariana Pires de Campos Telles - Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO)

FAPERGS: Eduardo Eizirik - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS)

EcoTaxÔmica: expedições para desbravamento da biodiversidade na Amazônia utilizando genômica e proteômica na caracterização taxonômica molecular e no biomonitoramento da contaminação mercurial

FAPESPA: Rafael Rodrigues Lima - Universidade Federal do Pará (UFPA)

FAPESP: Marília Afonso Rabelo Buzalaf - Universidade de São Paulo (USP)

Fundação Araucária (FAADCT): Ângelo Parise Pinto - Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Diversidade de flebotomíneos e de espécies de Leishmania em áreas da Reserva Biológica do Gurupi para prevenção e controle das leishmanioses na Amazônia maranhense;

FAPEMA: Valéria Cristina Soares Pinheiro - Universidade Estadual do Maranhão (UEMA)

Fundação Araucária (FAADCT): Andrey José de Andrade - Universidade Federal do Paraná (UFPR)

Aproveitamento integral de frutos e tubérculos da região da Amazônia Legal – estratégia para fomentar a bioeconomia, resgate de costumes e redução da insegurança alimentar dos povos originários do estado de Mato Grosso;

FAPEMAT: Maressa Caldeira Morzelle - Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT)

FAPEAL: Moacir Haverroth - EMBRAPA

FAPEG: Tatianne Ferreira de Oliveira - Universidade Federal de Goiás (UFG)

Sociobiodiversidade: Análise de agentes zoonóticos carreados por espécies cinegéticas na Amazônia Ocidental

FAPAC: Cíntia Daudt - Universidade Federal do Acre (UFAC)

FAPERGS: Cláudio Wageck Canal - Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

FAPERO: Deusilene Souza Vieira Dall'Acqua - Fundação Oswaldo Cruz Noroeste (FIOCRUZ Rondônia)

* Com informações de Ascom Amazônia + 10.