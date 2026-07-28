Influenciador paulista viraliza ao tomar açaí: 'Tem que provar com açúcar'

O influencer recebeu críticas e o apoio de alguns paraenses que também gostam de tomar o açaí com açúcar

Acostumado a experimentar a culinária de diversos estados do Brasil, o influenciador de turismo César Trifone viralizou nas redes sociais após provar, pela primeira vez, um dos principais pratos típicos dos paraenses: açaí puro com peixe frito. Em um vídeo publicado no Instagram, o influencer aparece provando o suco do açaí em uma tigela de forma pura e dizendo que achou "amargo" ao garçom do estabelecimento.

Logo depois de admitir que não gostou do açaí, César perguntou se poderia colocar açúcar. "Vou comer como vocês comem mesmo, e o açúcar?", questionou. Na sequência, o garçom respondeu que ele poderia colocar, porque alguns paraenses também tomam de forma doce. Depois de escutar a explicação, ele refletiu: "Então paraense também come com açúcar, achei que não, e também com a farinha de tapioca junto".

"De fato, puro eu não amei, confesso, mas com o peixe ficou muito bom, combina realmente! Eu dou aqui uma nota 9 de 10 pela combinação, achei que funcionou de fato. Então vou comer com açaí mesmo", finalizou o influenciador digital de turismo e gastronomia César Trifone.

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Açaí com ou sem açúcar?

Nos comentários do vídeo de César Trifone, algumas pessoas de outros estados do país criticaram o influenciador por não ter gostado do açaí puro. "Sou gaúcha e gosto de açaí sem açúcar, com açúcar, com farinha de tapioca, com peixe, com charque, com farinha 'da baguda'", disse uma mulher. "Eu sou do Amazonas. Nós adoramos só com açúcar, sem açúcar não tem jeito não kkk", escreveu outra pessoa.

Já outros defenderam o viajante, dizendo que os paraenses são divididos: uns tomam o açaí com açúcar e outros não. "Tem que provar com açúcar. Eu que sou paraense, só tomo com açúcar e adoçante", explicou uma mulher. "Paraense é só como com açúcar e farinha de tapioca… delicioso", disse outra. "Sou paraense e como com açúcar, gosto do agridoce (com peixe, com camarão)", destacou uma terceira pessoa.