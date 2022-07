Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré visita Santarém neste final de semana

Nos dias 9 e 10 de julho, a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré volta a Santarém, município localizado na região oeste do Pará. Essa será a segunda visita à cidade neste ano. De acordo com o responsável pelas visitações da representação de Maria, o diretor de evangelização Jorge Rezende, as visitas têm como principal objetivo a evangelização.

“Este ano estamos podendo retomar a agenda normal de visitas da Imagem Peregrina e sabemos que os fiéis estão necessitados de estarem próximos da Nossa Mãe, e por isso estamos com uma extensa programação nesses dois dias pela região, incluindo uma procissão no sábado”, declara Rezende.

A programação inicia no sábado (9) logo cedo, às 7h30, na Catedral Metropolitana de Santarém, onde irá receber todas as honrarias. O último local a ser visitado neste dia é a Igreja São Francisco de Assis, bairro Caranazal. A chegada está prevista para às 18h15.

No domingo (10), a visitação será somente pela manhã, em igrejas da Arquidiocese de Santarém, começando às 7h na Igreja Nossa Senhora das Graças, bairro Santa Clara. O último local a receber a imagem da Rainha da Amazônia é a Igreja N. Sra. de Nazaré, na comunidade Caranazal, Região do Eixo Forte.

Este ano, em decorrência da Campanha da Fraternidade destacar a Educação como tema, várias instituições de ensino irão receber a visita da Imagem Peregrina.

Como acompanhar a programação:

A visitação completa pode ser conferida pelas redes sociais da Equipe da Visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré: facebook e instagram (@visitansnazarestm).

Confira a programação:

DIA 09 DE JULHO (sábado)

07h30 - Catedral Metropolitana (Missa)

09h – Colégio Dom Amando

09h30 – Hospital João XXIII

10h - Hospital Municipal

10h30 – Hospital São Camilo

11h – Secretaria de Saúde

11h30 – Hospital Unimed

12h -Igreja N. S. de Aparecida

13h30 – UEPA

14h – Unama

14h30 – 5ª URE

15h – UPA

15h45 – HRBA

17h30 – IESPES/ Saída em procissão

18h15 – Igreja São Francisco de Assis (Missa)

DIA 10 DE JULHO (domingo)

07h - Igreja de Nossa Senhora das Graças (Missa)

08h – Igreja Cristo Ressuscitado

9h - Igreja N. S. de Nazaré

11h - Igreja de Nossa Senhora de Nazaré (comunidade Caranazal – Eixo Forte