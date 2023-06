Ilha de Trambioca recebe ação com emissão de documentos e serviços de saúde neste sábado

Ilha de Trambioca, localizada no município de Barcarena, recebe neste sábado (17) a ação social de saúde realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) com os serviços de emissão de documentos, testes e orientação em saúde, além de outras atividades, como serviços de beleza e recreação.A ação tem parceria com o Sistema Nacional de Emprego (Sine), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster), Departamento Municipal de Trânsito (Demutran), entre outras instituições. Os atendimentos ocorrem, das 8h às 12, na escola Lourival Cunha, na rua Onze de Agosto, no bairro Murucupi.

A ilha de Trambioca tem dezoito comunidades divididas entre estrada, ramais e praias. Os quase cinco mil moradores da Trambioca vivem da pesca, agricultura, extrativismo e do transporte alternativo hidroviário. Neste final de semana, quem for à escola Lourival Cunha poderá emitir RG, receber serviços diversificados como orientação jurídica, cadastro e orientações do Sine.

VEJA MAIS

No âmbito da saúde serão ofertados atendimentos psicológico, odontológico e com ginecologista, vacinação de rotina e influenza, assim por diante. Na programação também está previsto corte de cabelo, oficinas de unha postiça, design de sobrancelhas, maquiagem, entre outros cursos rápidos.

Amanhã (17), serão entregues senhas conforme a ordem de chegada da população. Aproximadamente 130 servidores públicos da prefeitura de Barcarena estarão envolvidos na ação com várias atividades.De acordo com a titular da Semas, Francinea Dias, os serviços vão às comunidades a fim de facilitar o acesso e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida das pessoas que residem na zona rural.

“A importância dessa ação é facilitar o acesso aos serviços públicos de saúde, assistência social, além dos serviços das secretarias de trabalho e emprego, indústria, comércio e tecnologia, meio ambiente, Demutran e parceiros como Águas de São Francisco e segurança pública, por meio da emissão dos RG, para as comunidades das ilhas e estradas”. afirmou Dias

A ação é voltada para o público em geral da comunidade. Confira os serviços oferecidos:

cadastro e orientações do Sine

atendimento social

atendimento do Bolsa Cidadã

atendimento jurídico

atendimento psicológico,

emissão de RG

cartório

atendimento médico e odontológico

triagem (aferição de pressão arterial e teste de glicemia)

clínico geral e ginecologista

vacinas de rotina e influenza

palestra sobre higiene bucal com entrega de kits;

farmácia, CTA / SAE (testes rápidos)

HIV, Sífilis, Hepatite B, Hepatite C e preventivo

corte de cabelo, oficinas de unha postiça

designe de sobrancelhas, maquiagem

unidade móvel com sala do empreendedor

serviços do Demutran

qualificação profissional (Qualifica Barcarena)

oficina, plantio e doação de muda