Idapar promove Natal Solidário em benefício da Comunidade Mar a Dentro

O Instituto de Direito Administrativo do Pará (Idapar) promoveu, nesta quarta-feira (18), mais uma edição do Natal Solidário, projeto que tem o objetivo de arrecadar itens para a Comunidade Católica Mar a Dentro, que atende comunidades ribeirinhas da região das Ilhas de Belém e do distrito de Outeiro. A ação arrecadou aproximadamente 150 brinquedos novos e uma grande quantidade de doações de usados, incluindo brinquedos, roupas e livros, todos em bom estado de conservação.

O evento contou com a participação do presidente do Idapar, Marcio Moraes, da diretora acadêmica Cristina Oliveira e da associada Monique Leite, que representaram o instituto. Pela Comunidade Mar a Dentro, a coordenadora da Missão Belém, Maria Irene Gonçalves, esteve presente, reforçando a importância da solidariedade para a população atendida.

Para Marcio Moraes, presidente do Idapar, a realização do evento reflete o compromisso do instituto com a responsabilidade social. "Participar do Natal Solidário é a concretização da nossa missão de apoiar a comunidade e contribuir para o bem-estar de quem mais precisa", declarou.

Apesar da ação já ter sido realizada, ainda é possível contribuir. O Idapar continua recebendo doações de brinquedos, livros infantis, cestas básicas e outros utensílios. Interessados em colaborar podem entrar em contato diretamente com a coordenadora Maria Irene Gonçalves, pelo telefone (91) 99941-8870.