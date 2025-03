Iara, a atendente virtual do Disque Denúncia, completa 5 anos de contribuição à segurança no Pará

Pioneira no Brasil, a assistente virtual Iara, que recebe denúncias anônimas por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, completa cinco anos de criação, nesta quinta-feira (27), com o registro de mais de 90 mil denúncias. O canal faz parte do rol de dispositivos oficiais para denúncias sob a gestão da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará (Segup).

O Pará foi o primeiro Estado do Brasil a disponibilizar um número de WhatsApp para denúncias, garantindo o sigilo e o anonimato do denunciante. A Iara atende pelo número (91) 98115-9181, e a partir das mensagens recebidas se estabelece um diálogo, com foco na obtenção do máximo de informações pelo sistema de Inteligência Artificial.

"Em cinco anos, ultrapassamos a marca de 90 mil denúncias por meio do canal de WhatsApp, o que já contribuiu para a elucidação de vários crimes que ocorreram no Pará e demonstrou a assertiva dessa estratégia e também o sucesso que a Iara tem feito", destaca Ualame Machado, secretário de Segurança Pública e Defesa Social.

Prevenção de crimes

O titular da Segup, Ualame Machado, enfatiza: “para nós, que trabalhamos muito fortemente para prevenir os crimes e garantir a segurança da população paraense, é importante estar próximo da população e incentivá-la, cada vez mais, a contribuir com o sistema de segurança, seja se forem vítimas ou se tiverem conhecimento de algum delito".

"É importante inclusive reforçar que a lei que criou o Disque Denúncia no Brasil exige obrigatoriamente que a identidade de quem faz a denúncia seja preservada. Então, a pessoa salva o número com o código 91, telefone 98115-9181, e pode fazer a sua denúncia tranquilamente pois sua identidade está preservada. Ela vai chegar aos nossos colaboradores, para que eles possam encaminhar para o órgão de segurança pública responsável pelo atendimento", ressaltou Ualame Machado.

Número de denúncias

Desde o lançamento da Iara, 91.085 denúncias foram recebidas pelo Disque Denúncia. O WhatsApp é o segundo canal mais utilizado pela população para o envio de denúncias.

Em 2024, 11.406 denúncias foram recebidas pelo canal do WhatsApp, sendo 8.010 totalmente válidas. As cinco maiores ocorrências informadas e totalmente válidas no ano citado foram: Poluição sonora (27,95%), tráfico de entorpecentes (14,63%), maus-tratos contra animais (3,96%), Lesão corporal no âmbito da Lei Maria da Penha (3,33%) e maus-tratos contra a pessoa idosa (2,08%).

Ainda em 2024, alguns casos relevantes foram elucidados a partir de denúncias feitas ao canal do Disque Denúncia. Em março, após denúncia, agentes da Delegacia de Polícia Civil de Marapanim identificaram um homem que cometia crimes contra a pessoa idosa na região. O homem foi preso em flagrante. Ele fazia saques com cartões de aposentados e pensionistas em uma agência bancária do município

No mês de abril de 2024, outro caso com a contribuição da Iara. Uma denúncia feita ao Disque-Denúncia levou à prisão em flagrante uma mulher que transportava mais de 15 kg de entorpecente do tipo maconha (skunk) em um ônibus, no município de Marabá. A prisão foi efetuada por agentes da Polícia Civil do Pará, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos, da Superintendência Regional do Sudeste Paraense (10° Risp) e do Núcleo de Apoio à Investigação de Marabá (NAI).

Também por denúncia ao canal do Disque-Denúncia, em junho, um homem foi identificado, após viver foragido da Justiça por 14 anos, pelo crime de homicídio qualificado na cidade de São Miguel do Guamá. Em agosto, agentes da Delegacia de Atendimento Especializado à Criança e ao Adolescente (Deaca) e da Delegacia de Bragança, prenderam em flagrante um suspeito de crime de favorecimento à prostituição de adolescentes. A prisão na casa do investigado, foi possível após informação da população ao Disque-Denúncia.

Para o diretor do Disque-Denúncia, Delegado Christian Rocha, esses casos e outros que já foram solucionados ou seguem sob investigação, demonstram o quanto o canal de denúncias é essencial tanto para a população quanto para o trabalho das forças de segurança no combate à criminalidade. Ele ressalta que o canal está disponível 24h por dia, para receber informações de fatos ou crimes que ocorreram ou que estão acontecendo.

“Nós agradecemos a parceria da população e reforçamos que todos podem ter a garantia de sigilo e anonimato total ao acionar o canal de denúncias, pois nossos sistemas não identificam o número do denunciante. Nós temos alguns canais, como o próprio número 181, que é um número nacional, é padrão nacional e também a Iara. A gente incentiva a utilização do WhatsApp porque, muitas vezes, o denunciante já tem uma foto, um vídeo, tem o georreferenciamento do problema, do crime que está acontecendo, isso facilita para as equipes que vão investigar e apurar a denúncia, garantindo com que o crime seja combatido e a população tenha, cada vez mais, segurança e paz”, afirmou o delegado Christian.

Serviço:

Qualquer pessoa pode realizar a denúncia por meio do número (91) 98115-9181 no WhatsApp, com envio de texto, áudio, fotos e vídeos, além de localização. As informações podem ser também sobre crimes que já ocorreram para que possam ser solucionados, como por exemplo, recaptura de presos, venda de entorpecentes, localização de veículos roubados, entre outros.

A denúncia também pode evitar a ocorrência de um crime. Ao fazer a denúncia, a pessoa receberá um número de protocolo para acompanhar o andamento da demanda ou acrescentar informações.

Chatbot

Outra ferramenta à disposição da sociedade paraense é o chatbot, um sistema de troca de mensagens que funciona 24 horas, sete dias por semana, e que também recebe denúncias garantindo o sigilo e o anonimato.

A caixa de diálogo pode ser localizada na parte inferior de todos os sites de segurança pública do Pará, como o das polícias Civil, Militar, Corpo de Bombeiros, entre outros. A atendente virtual Iara também está presente neste canal de relacionamento com o cidadão.

A Segup disponibiliza ainda em seu site institucional o formulário web, e o email do canal (disquedenuncia181@segup.pa.gov.br). O número 181 permanece disponível para chamadas de voz, gratuitamente.