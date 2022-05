Hospital Regional de Castanhal e Hemopa realizam mutirão de doação de sangue

Para aumentar o quantitativo de bolsas de sangue, o Hospital Regional Público de Castanhal (HRPC), em parceria com a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), realiza no próximo sábado (28) um mutirão de doação de sangue, envolvendo colaboradores, familiares de paciente e a comunidade em geral.

A ação terá nove horas de duração, com início às 8h e encerramento às 17h, com participação de voluntários, além de solidariedade, amor ao próximo e animação.

Quem pode doar sangue?

Para participar da ação é preciso ter entre 16 e 69 anos ou, caso seja menor de idade, apresentar a autorização dos pais. Todos os doadores devem estar alimentados, pesar mais de 50 quilos, apresentar bom estado de saúde, não ter apresentado sintomas de gripe/resfriado por 10 dias e ter, em mãos, documento de identificação original com foto.

Quem não pode doar sangue?

Não podem doar sangue aqueles que ingeriram bebida alcoólica durante as 12 horas que antecedem a coleta, quem teve hepatite A após os 10 anos de idade, quem foi submetido a exames de endoscopia nos últimos 6 meses e quem fez tatuagem ou piercing há menos de 1 ano. Outras condições devem ser analisadas individualmente durante a triagem.

Todos que estiverem em condições saudáveis poderão doar sangue.

Serviço:

Mutirão de doação de sangue

Data: 28/05/2022

Horário: 8h às 17h

Local: Hospital Regional Público de Castanhal

Endereço: Av. dos Universitários, 3035 - Jaderlândia.