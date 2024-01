Hospital Geral de Tailândia abre processo seletivo para enfermeiros incluindo PCD

O Hospital Geral de Tailândia (HGT) abriu processo seletivo para compor o banco de talentos para a vaga de enfermeiro, com preferência para Pessoas com Deficiência (PCD). Para quem se interessar, é necessário ter formação em Enfermagem, com especialização em obstetrícia, ter desenvoltura com a escrita e leitura, gestão de equipe, rotinas e processos em Enfermagem na área hospitalar, com domínio na Lei do Sistema Único de Saúde (SUS) e Humaniza SUS.

Os interessados devem enviar currículos atualizados no período de 09 a 10 de janeiro, para o e-mail bancodetalentos.hgt@indsh.og.br, informando a vaga pretendida no campo "Assunto".



Os currículos passarão por uma avaliação através de uma triagem realizada pelo setor de Recursos Humanos (RH) do HGT, seguindo os critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH). No envio do currículo, devem ser anexados os seguintes documentos:

cópia do diploma;

cópia da carteira do Conselho Regional de Enfermagem (Coren/PA);

e cópia da certidão de regularidade do conselho.

Os candidatos que forem selecionados na primeira fase serão contatados através de e-mail, pelo setor de RH, que informará dia, hora e local da realização das etapas de provas e entrevista.

Estrutura

O Hospital Geral de Tailândia possui 51 leitos e mantém uma Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) com nove leitos, sendo seis adultos e três pediátricos. Os usuários que dependem do Sistema Único de Saúde (SUS) têm acesso aos serviços oferecidos por meio da Central de Regulação Municipal, e aos de urgência e emergência em livre demanda ou encaminhados pelo Samu, Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Rodoviária.



Serviço

O HGT é uma unidade de saúde do Governo do Pará administrada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), e fica localizado na avenida Florianópolis, s/n, Bairro Novo. Mais informações pelo fone (91) 3752-31210.

