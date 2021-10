Hospital de Campanha de Santarém encerra atendimento aos pacientes

Os quatro últimos pacientes em tratamento do Hospital de Campanha de Santarém (HCS) receberam alta e cruzaram o “corredor humano” feito pelos profissionais de saúde da Unidade neste domingo (31). O momento marcou o encerramento das atividades assistenciais do HCS, montando para receber pacientes positivados da região oeste do Pará, Baixo Amazonas, Xingu e Tapajós. Último em atividade no Estado.

Uma homenagem foi realizada para os últimos pacientes com a doença por volta das 10 horas da manhã. O “corredor humano” feito pela equipe estava festivo, isso porque os profissionais da saúde usaram os equipamentos de Proteção Individual (EPI) personalizados com símbolos de super-herói e dançaram ao som da música ‘Anunciação’. de Alceu Valença.

Os familiares de Francisco Vasconcelos, 65 anos, José Lopes Paz, 61 anos, Maria de Souza, 71 anos e Ana Lúcia Amaral, 54 anos, compartilharam a alegria de levar os entes queridos de volta para casa. Os quatro últimos pacientes somaram 669 altas realizadas no Hospital em oito meses de funcionamento. No total, o Campanha recebeu 806 pessoas para tratamento da covid-19.

O pescador aposentado, José Lopes foi o primeiro a encontrar a família, ele é pai de quatro filhos, e é natural de Curuai. O tratamento durou 10 dias, durante o período de internação, José conta que precisou passar pelo setor de estabilização do Hospital, mas afirma que ao sair da situação crítica viveu momentos de conforto por meio dos projetos de humanização. “Entrei como paciente e estou saindo como sobrevivente. O tratamento não foi fácil, ver a minha família por ligação de vídeo e abraçar pela cabine me fortaleceu”, disse.

O diretor técnico do HCS, Dr. Tardelio Torquato, fez questão de acompanhar todos os pacientes até a porta de saída. Para ele, o momento não é só de comemoração, mas também de um ciclo que se encerra. “Foram mais de 600 pessoas que retornaram ao lar após receber o tratamento dos nossos profissionais. Isso é gratificante de uma forma grandiosa. Hoje é dia de celebrar a vida. Infelizmente a covid-19 não acabou, então, quem ainda não se vacinou, não deixe de fazer isso. Continuem com todos os cuidados”, alertou.

A partir de agora, a unidade funcionará para expediente interno até a próxima quarta-feira, 3 de novembro, quando será realizado o encerramento oficial, com um culto ecumênico que contará com a presença do governador do Estado, Helder Barbalho, colaboradores e autoridades.

Relatos da equipe

O gestor administrativo da unidade, Marcelo Henrique, falou da sensação de dever cumprido. “Ao longo desses oito meses o HCS funcionou com o esforço e dedicação de 123 colaboradores. Todos aqui deram seu melhor e isso garantiu o atendimento humanizado. O Campanha fez história, vai deixar o exemplo de um hospital de qualidade”, finalizou.

O enfermeiro Henderson Silva fez questão de lembrar sobre a fé de um dos pacientes que ajudou no tratamento. “Esse paciente estava com quadro clínico delicado e precisou ser transferido para um hospital de alta complexidade e a família pediu para entregar um item religioso para ele. Logo após a entrega notamos uma melhora significativa no quadro dele. Isso é fé, esperança, eu vou levar para vida”, enfatizou.

A coordenadora de enfermagem, Silvia Somera, comentou com nostalgia a trajetória da equipe. ‘Lembro-me de cada profissional da enfermagem que passou por aqui ao longo desses oito meses, agradeço a cada um por ter dado o melhor de si. “Aqui, fomos família um dos outros, acolhemos cada paciente como um ente querido”, garantiu.

Outro colaborador que fez questão de falar sobre as vivências dentro do Hospital de Campanha foi Lucenildo Oliveira, ele é considerado pela equipe como um grande artista, atuou no setor de manutenção, e de forma voluntária, usou as habilidades de artista plástico ao pintar e construir estruturas para os projetos desenvolvidos. “Só tenho gratidão por ter compartilhado meu talento com os pacientes que passaram por aqui. Minha maior alegria foi ouvir muitos relatos deles dizendo que vão continuar praticando os conteúdos das oficinas de arte que eu dei”, disse.

Operação

Segundo a assessoria de imprensa da Unidade, o Hospital começou atendendo com 60 leitos. Desses, 56 clínicos e 4 de estabilização. Depois de quatro meses de operação com diminuição dos casos da doença na região, o número de leitos diminuiu para 40. O HCS realizou as atividades na Escola Maria Uchôa Martins, que deve voltar a receber alunos novamente em 2022.

O Hospital de Campanha de Santarém ofereceu atendimento clínico, nutricional, psicológico, de assistência social e fisioterapia. O acolhimento aos pacientes teve uma retaguarda de projetos de humanização. Entre eles, destaca-se o projeto “Cabine do Amor”, que foi reconhecido nacionalmente por meio de uma reportagem no programa Fantástico. O projeto permitia um abraço carinhoso entre quem está internado e uma pessoa da família. Outra ação importante, foi o “Pacientes em Movimento”, que foi comandado pela equipe de fisioterapia e psicologia, onde de maneira lúdica faz com que os participantes façam movimentos no corpo.

“Já no ‘Projeto Visita Musical ‘a música virou protagonista, através do dom artístico dos colaboradores que levam música com voz e violão para as enfermarias. Os benefícios das ações para os pacientes incluem redução de estresse, ansiedade e relaxamento, tornando o ambiente hospitalar mais leve e descontraído. Bem como o ‘Cine Campanha’ onde pacientes assistem filmes nas enfermarias.