Homem é acusado de esquartejar cadela com facão em Itaituba, sudoeste do Pará

Um homem identificado como Marcelo Gaspar é acusado de esquartejar uma cadela no município de Itaituba, sudoeste do Pará, na quarta-feira (20). O crime teria ocorrido quando o homem, que estava podando uma árvore, ficou incomodado com o latido e desferiu golpes de facão contra o animal.

Moradores da região que teriam presenciado o crime divulgaram o fato nas redes sociais. A reportagem tenta contato com uma ONG de proteção aos animais, que chegou a ir até o local fazer o resgate, porém, a cadela e os filhotes já estavam mortos.

Segundo testemunhas, buscas foram realizadas pela Polícia Militar do município para prender o acusado, mas sem sucesso. Ele deverá prestar depoimento sobre o caso na delegacia local.