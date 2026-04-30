Hemopa mantém atendimento no feriado do Dia do Trabalhador; veja horários para doação de sangue

Quem quiser doar sangue nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, pode procurar normalmente as unidades da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará. O atendimento será mantido em toda a hemorrede estadual.

O funcionamento regular garante o abastecimento de sangue para hospitais públicos e privados, além do atendimento a pacientes que precisam de transfusão. As equipes seguem atuando na captação de doadores, coleta e distribuição de hemocomponentes em todo o Estado.

A doação é essencial para manter os estoques. No Pará, mais de 100 mil bolsas de sangue foram coletadas em 2025. Em todo o Brasil, são cerca de 3,3 milhões por ano, mas apenas uma pequena parcela da população doa regularmente, segundo o Ministério da Saúde.

Confira os horários de funcionamento nesta sexta (1º)

Hemopa Sede (Belém): 7h30 às 18h

Posto Castanheira: 7h30 às 18h

Posto Metrópole: 7h30 às 18h

Hemocentro de Castanhal: 7h às 13h

Hemocentro de Santarém: 7h às 13h

Hemocentro de Marabá: 7h às 13h

Hemonúcleo de Tucuruí: 7h às 13h

Hemonúcleo de Abaetetuba: 7h às 13h

Hemonúcleo de Capanema: 7h às 13h

Hemonúcleo de Altamira: 7h às 13h

Hemonúcleo de Redenção: 7h30 às 13h

A recomendação é que o doador esteja em boas condições de saúde, alimentado e leve um documento oficial com foto.