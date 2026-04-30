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Hemopa mantém atendimento no feriado do Dia do Trabalhador; veja horários para doação de sangue

A doação é essencial para manter os estoques

O Liberal
fonte

A ferramenta permite que o usuário localize facilmente o hemocentro mais próximo e baixe a carteira do doador (Divulgação)

Quem quiser doar sangue nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, pode procurar normalmente as unidades da Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará. O atendimento será mantido em toda a hemorrede estadual.

O funcionamento regular garante o abastecimento de sangue para hospitais públicos e privados, além do atendimento a pacientes que precisam de transfusão. As equipes seguem atuando na captação de doadores, coleta e distribuição de hemocomponentes em todo o Estado.

A doação é essencial para manter os estoques. No Pará, mais de 100 mil bolsas de sangue foram coletadas em 2025. Em todo o Brasil, são cerca de 3,3 milhões por ano, mas apenas uma pequena parcela da população doa regularmente, segundo o Ministério da Saúde.

Confira os horários de funcionamento nesta sexta (1º)

  • Hemopa Sede (Belém): 7h30 às 18h
  • Posto Castanheira: 7h30 às 18h
  • Posto Metrópole: 7h30 às 18h
  • Hemocentro de Castanhal: 7h às 13h
  • Hemocentro de Santarém: 7h às 13h
  • Hemocentro de Marabá: 7h às 13h
  • Hemonúcleo de Tucuruí: 7h às 13h
  • Hemonúcleo de Abaetetuba: 7h às 13h
  • Hemonúcleo de Capanema: 7h às 13h
  • Hemonúcleo de Altamira: 7h às 13h
  • Hemonúcleo de Redenção: 7h30 às 13h

A recomendação é que o doador esteja em boas condições de saúde, alimentado e leve um documento oficial com foto.

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Palavras-chave

doação de sangue

hemopa

Pará
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