Hemopa estima coletar 5 mil bolsas de sangue após campanha do Dia do Doador

Com a expectativa de coletar 5 mil bolsas de sangue, quantidade que deve beneficiar 20 mil pessoas, a Fundação Hemopa encerrou no início da tarde deste sábado (27), a coleta de sangue na Praça Batista, finalizando a campanha realizada do Dia Nacional do Doador de Sangue, comemorado no último dia 25.

Quem não conseguiu ir até a unidade-móvel localizada na avenida Padre Eutíquio, poderá doar ainda na sede da Fundação (avenida Serzedêlo Corrêa, 1726), até às 17 horas. O atendimento na Praça Batista Campos ocorreu das 8h às 13h. Pelo balanço parcial, 16 coletas foram feitas na unidade móvel localizada em Batista Campos, somente neste sábado, enquanto a sede registrou 174 doações de sangue.

Do início da campanha (1º de novembro) até a última quinta-feira, 25, foram registradas 4.445 coletas de sangue, que vão reforçar o estoque técnico para atendimento transfusional no mês de dezembro, período em que, normalmente, o número de comparecimento de doadores é reduzido em função das festas e das férias de final de ano.

Em 2021, o tema da campanha foi “Solidariedade é doar sangue o ano inteiro”, com o objetivo de incentivar o ato solidário regularmente por parte da população doadora de sangue, e assim atender à constante demanda transfusional da rede hospitalar pública e privada do Pará.

De acordo com a gerente de Captação de Doadores da Fundação Hemopa, a assistente social Juciara Farias, a proposta da campanha é incentivar antigos e novos doadores de sangue, principalmente neste período de pandemia da Covid-19, que acabou reduzindo o comparecimento de doadores aos serviços de coleta de sangue em todo o Brasil.

“Nossa proposta era de chamar a atenção e promover esse dia, que deve ser marcado e a necessidade de todos nós, de nossa participação na doação de sangue. Todos os dias temos demandas, a busca dos doadores é permanente. É a fazer a diferença na vida de quem precisa de uma transfusão de sangue”, disse a assistente social.

Juliana Machado, 23, saiu do bairro do Guamá com o marido Marcelo e demonstrou a solidariedade. “É a segunda vez que estou doando. Não tínhamos achado um dia certo para doar, mas é um gesto importante, é algo que beneficia outras pessoas”, disse a cabeleireira. Juliana reforçou a importância da doação quando lembrou de episódio recente. “Mês passado, a avó da minha amiga morreu por falta de bolsa de sangue”, finalizou.

“Gesto de amar ao próximo. Ser solidário, e não ajudar por ajudar, e pensar que estamos salvando alguém, que pode ser um desconhecido, uma criança, um idoso ou até mesmo, amanhã, pode ser eu”, opinou o jovem Luís Felipe Santos dos Santos, 24, em cima de uma das macas de doação.

Números

Uma bolsa de sangue pode beneficiar até quatro pacientes. Atualmente, a média diária de coleta de sangue, na sede da Fundação Hemopa, é de 160 doações, quando o ideal seria entre 200 e 250.

De janeiro a outubro de 2021, foram coletadas 77.333 bolsas de sangue, que beneficiaram 309.332 pacientes internados na rede hospitalar. Em 2020, a Gerência de Captação de Doadores realizou 81 campanhas. Este ano, até outubro, foram quase 100 ações, internas e externas. De 2000 até 2020, a Fundação Hemopa cadastrou cerca de um milhão de doadores.

Serviço

Para doar sangue, os interessados precisam seguir os critérios: ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados do responsável legal); pesar mais de 50 kg e estar em boas condições de saúde. No momento do cadastro, é obrigatório apresentar um documento de identificação oficial, original e com foto (RG, CNH, passaporte ou carteira de trabalho).

Quem teve Covid-19 também pode voltar a doar; só precisa esperar 30 dias após a cura. Quem teve contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus, deve esperar 14 dias após o último contato. Para quem recebeu a vacina Coronavac/Sinovac, são 48 horas de espera para doação, após cada dose. Já quem recebeu as demais vacinas, basta esperar sete dias após cada dose.