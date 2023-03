Hemocentro Regional de Castanhal realiza campanha de doações de sangue nesse sábado (04)

O Hemocentro Regional de Castanhal, no nordeste paraense, realizará a campanha “Sábado solidário” de doação de sangue no horário das 7h até às 17h. A meta é atrair cerca de 70 doadores para suprir as necessidades atuais do Hemopa de Castanhal.

A campanha conta com a parceria de uma igreja evangélica do município e de doadores de Mãe do Rio, como explica a assistente social do hemocentro.

“Neste sábado faremos a campanha Sábado Solidário com meta de 70 doadores. Teremos parceria da igreja Assembleia de Deus do bairro Jaderlândia, que irá trazer seus fiéis para a doação e do grupo Doadores por Amor do município de Mãe do Rio”, disse Anaidis Tavares.

O hemocentro de Castanhal tem a responsabilidade da cobertura transfusional de 48 municípios da região nordeste do Pará, além de duas Agências Transfusionais (AT), em Bragança e Paragominas.

No ano passado o Hemopa Castanhal realizou 9.249 transfusões e de janeiro a fevereiro deste ano foram feitas 1.533.

Como doar

Para doar sangue o cidadão precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de idade devem estar acompanhados de um responsável legal para autorizar a doação). Além disso, precisa ter mais de 50 kg, estar bem de saúde e apresentar um documento de identificação oficial, original, com foto (RG, CNH, Passaporte ou Carteira de Trabalho) no momento do cadastro.

Serviço

O Hemocentro Regional de Castanhal está aberto de segunda a sexta, das 7h às 13h e fica localizado na rua Quincas Nascimento, nº 521, no bairro Saudade.

Informações : (91) 3412-4404.