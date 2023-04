Grupo Liberal muda abordagem sobre cobertura de atentados

Diante da tragédia ocorrida em uma creche em Blumenau (SC), o Grupo Liberal decidiu mudar a abordagem na cobertura jornalística de massacres e deixará de publicar nomes, fotos e imagens de ações, e demais informações, sobre autores de ataques.

A decisão editorial foi tomada após uma honesta reflexão com base em orientações de pesquisadores sobre violência e comunicação, ao afirmarem que a exposição de casos como o ataque a escolas pode causar o chamado "efeito contágio", em que a repercussão de um atentado aumenta a probabilidade de massacres semelhantes se repetirem.

De acordo com especialistas, autores desses tipos de crimes buscam, entre outras coisas, a notoriedade gerada pela mídia, contribuindo para uma espécie de "glamourização" da violência. Além disso, a atenção excessiva à figura do agressor pode acabar por inspirar outros indivíduos com tendências violentas.

Esperamos que, com essa nova abordagem, possamos contribuir para a construção de uma sociedade mais pacífica.