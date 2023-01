Governo Federal nomeia nova diretora do Instituto Evandro Chagas

A cientista e pesquisadora Lívia Caricio Martins assumiu, nesta sexta-feira (20), a direção do Instituto Evandro Chagas. A nova diretora assume a gestão próximo à data de retorno do IEC para a pasta da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente (SVSA/MS), após a publicação do Decreto nº 11.358, de 1º de janeiro de 2023.

Esse decreto estabeleceu a nova estrutura regimental e o quadro demonstrativo dos cargos em comissão e das funções de confiança do Ministério da Saúde e que entrará em vigor a partir do dia 24 deste mês.

Servidora efetiva do MS desde 2011, Lívia Martins ingressou no IEC em 1998, na ocasião como aluna de Iniciação Científica, acumulando uma vasta experiência, tanto na área científica quanto na área administrativa. Já foi chefe da Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas (SAARB) e diretora substituta do Instituto.

“Ao longo desses anos, tive a oportunidade de conhecer muito essa instituição e as pessoas que fazem parte dela. Sei do grande desafio que é assumir o cargo de diretora titular e buscarei fazer uma gestão técnica e alinhada à área científica, priorizando os desafios da Amazônia”, afirmou.

Prioridades à frente da gestão

Agora, como diretora titular, Lívia lista entre as prioridades à frente da gestão: trabalhar o clima institucional, motivando nos servidores e demais colaboradores o orgulho de fazer parte da instituição e das entregas à sociedade, bem como o relacionamento institucional com a SVSA, demais secretarias do MS, instituições de pesquisa, desenvolvimento tecnológico, ensino e OPAS/OMS.

“Temos muitos desafios na gestão do IEC, mas aponto como principais: aumentar a força de trabalho, buscando estratégias para captar recursos humanos frente à falta de abertura de concurso público; determinar as competências das áreas que compõem a nova estrutura organizacional do IEC; estabelecer as metas e definir indicadores para subsidiar a gestão, tanto das áreas técnico científicas como administrativas; planejar a aplicação do recurso institucional de forma mais eficiente e incentivar a captação de recursos externos”, disse a diretora.

Ao analisar as recentes mudanças e a importância do IEC no cenário nacional, Lívia afirma que a instituição é estratégica para o Ministério da Saúde, desempenhando um papel importante nas respostas frente às emergências de saúde do país e na missão de fortalecimento do SUS.

Ela já visualiza as próximas ações a curto, médio e longo prazo. “Primeiramente, preciso fazer um diagnóstico institucional mais aprofundado para poder desenvolver um planejamento a longo prazo, mas precisamos colocar nossa instituição novamente em uma posição de destaque no cenário nacional e internacional.

Para isso, precisamos retomar algumas tratativas iniciadas com o Planejamento Estratégico, com reformas estruturantes importantes que permitam fortalecer nossas competências, desenvolver potencialidades e implantar ferramentas para melhorar os pontos fracos. O retorno à Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente precisa ser alinhado, e para tal precisamos estar mais próximos à gestão da mesma, bem como de todo o MS”, conclui.

Perfil da nova diretora

Lívia Martins é farmacêutica bioquímica pela Universidade Federal do Pará. Tem mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará.

Foi consultora da UNESCO e da OPAS, com projetos desenvolvidos no Instituto Evandro Chagas. Chefiou a Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas e foi diretora substituta do Instituto Evandro Chagas.

É pesquisadora em Saúde Pública do Instituto Evandro Chagas (IEC) e professora nos Programas de Pós-graduação em Biologia Parasitária na Amazônia (PPG-BPA) e do Programa de Pós-graduação em Virologia e Epidemiologia e Vigilância em Saúde (PPGEVS) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e IEC.