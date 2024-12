Governo entrega Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista em Santo Antônio do Tauá

O Governo do Estado entregou, nesta terça-feira, 3, o Núcleo de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) no município de Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense. A iniciativa, realizada pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas para o Autismo, amplia a oferta de serviços especializados e fortalece a assistência à população autista da região.

A entrega contou com a presença do governador do Pará, Helder Barbalho, e marca mais um avanço no compromisso com a saúde da população paraense. "Hoje, no Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, o Pará se destaca como referência no atendimento às pessoas com deficiência, especialmente no apoio a indivíduos com transtorno do espectro autista. O estado amplia seus serviços em diferentes municípios, oferecendo diagnóstico precoce e tratamento, garantindo direitos e qualidade de vida para as famílias e promovendo a inclusão social", destacou o governador.

A unidade será referência para os municípios de Santo Antônio do Tauá, São Caetano, Colares e Vigia, oferecendo um atendimento multidisciplinar em regime ambulatorial, com terapias nas áreas de psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e educação física. Este núcleo atende às diretrizes da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (PEPTEA), criada pela Lei Estadual nº 9.061/2020, que regula o cuidado especializado às pessoas com TEA.

VEJA MAIS

Ivete Gadelha, secretária de Estado de Saúde Pública, destacou a relevância da unidade para os usuários da região. "A entrega do Natea em Santo Antônio do Tauá é mais um passo importante na expansão de uma rede de cuidado integral e especializada para as pessoas com TEA no Pará. Este núcleo não é apenas um espaço de atendimento, mas uma oportunidade de promover inclusão e ampliar o acesso dessas pessoas aos seus direitos fundamentais".

Atendimento e capacidade

O acesso aos serviços será realizado por meio do Sistema de Regulação do SUS, garantindo atendimento gratuito e organizado à população. O núcleo tem capacidade para realizar até 1.500 atendimentos mensais voltados a crianças e adolescentes de 2 a 13 anos.

"Hoje é um marco na nossa história. Antes, precisávamos enfrentar longas viagens até Belém para tratamento, o que era muito cansativo e desgastante. Agora, com esse espaço no município, ganhamos qualidade de vida e praticidade. É uma bênção imensa ver isso se concretizar. Só nós, mães atípicas, sabemos a luta diária e a alegria de termos esse serviço próximo de casa. Cada etapa desse projeto foi emocionante. O sentimento é de gratidão e realização. Sou muito grata ao governador, à primeira-dama e à vice-governadora. Eles olharam por nós, pelo nosso município e, principalmente, pelas nossas crianças. Que Deus os abençoe para continuarem esse trabalho tão bonito pelo nosso Estado", enfatizou Luciana Gonçalves Reis, professora auxiliar e estudante de Serviço Social.

O Natea Tauá contou com um investimento de R$ 1.036.750,00, referente à despesa de custeio dos serviços de média e alta complexidade, para viabilizar atenção aos usuários do sistema único de saúde e pessoas com TEA e seus familiares.

Para Tatiana do Socorro, moradora de Santo Antônio do Tauá e mãe de uma criança com TEA, a entrega representa qualidade no tratamento para a população. "Hoje, nossa cidade está em festa com a inauguração do Natea, um espaço que aguardávamos há muito tempo. Temos muitas crianças autistas aqui, e esse núcleo era uma necessidade. Antes, eu precisava ir para Belém, saindo de madrugada e enfrentando transtornos com meu filho. Agora, com o Natea próximo de casa, será muito mais fácil e benéfico para ele e para tantas outras famílias. Só tenho a agradecer ao governador por atender nosso pedido e tornar isso possível. Estamos muito gratos", comemorou.

Expansão e descentralização

O Natea Tauá é o quarto núcleo entregue pelo Governo do Pará, que já conta com unidades em Belém, Tucuruí e Capanema. Juntas, essas três unidades já realizaram mais de 150 mil atendimentos a pessoas com TEA. Com mais esta entrega, o Governo do Estado reafirma seu compromisso com a inclusão e o atendimento humanizado, avançando na descentralização desse serviço e proporcionando qualidade de vida e suporte especializado às famílias paraenses.