Comunidade autista do Pará conta com atendimento em núcleo especializado

Com o objetivo de oferecer atendimento qualificado para pessoas com autismo e seus familiares do Pará, os Núcleos de Atendimento ao Transtorno do Espectro Autista (Natea) — criados em 2020 pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio da Coordenação Estadual de Políticas Para o Autismo (Cepa) — ofertam uma equipe multidisciplinar com serviços focados na Análise do Comportamento Aplicada (ABA) e em evidências científicas que auxiliam no desenvolvimento de pessoas com autismo, sejam crianças, adolescentes, adultos ou idosos com diagnóstico ou em investigação.

Foram idealizados sete Nateas em regiões estratégicas do Estado, visando descentralizar o atendimento. Já estão em funcionamento três: o de Belém, que funciona no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), com capacidade de 300 vagas de atendimento; o de Capanema, que funciona na Policlínica do Rio Caetés, também com capacidade de 300 vagas de atendimento; e a de Tucuruí, que funciona na Policlínica do Lago de Tucuruí e com a capacidade de 100 vagas de atendimento. Os outros quatro Nateas estão atualmente em construção em Marabá, Altamira, Breves e Santarém.

Se antes da abertura do primeiro Natea o atendimento ABA era ofertado no Pará apenas na rede particular, hoje os núcleos são referências para a rede privada e pública de outros estados, tendo recebido equipes de diferentes regiões do país que vieram conhecer de perto o trabalho dos Núcleos.

A Coordenadora Estadual de Políticas Para o Autismo, Nayara Barbalho, falou sobre o funcionamento dos Natea: “São três novos equipamentos de saúde já em plena atividade, com outros quatro por vir, que prestam assistência de qualidade, com novas vagas de atendimento e desafogando as filas de espera de nosso estado para a comunidade autista. Com a chegada dos Nateas, podemos oferecer modelos de atendimento para outras instituições do Pará”, declarou.

Serviço

Para ser atendido no Natea Caetés, assim com os demais dois Nateas, a pessoa com Transtorno do Espectro Autista, seja criança, adolescente e adulto, deve seguir os seguintes passos: ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próximo da residência a fim de ser colocado no fluxo de regulação com o objetivo de ser encaminhado finalmente ao Núcleo.

Todos os Nateas contam com médicos de diversas especialidades, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos, educadores físicos, assistentes sociais, enfermeiros. Além da equipe multiprofissional, os Nateas dispõem de espaços voltados para aplicação das intervenções, como salas de terapia individual e em grupo, jardim sensorial, e outras práticas com evidências científicas, entre outros.