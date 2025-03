Governo do Pará entrega escola estadual de tempo integral no município de Anapu

Contar com um ambiente educacional bonito, refrigerado, equipado e com novas possibilidades educacionais é uma das ferramentas que potencializam a qualidade do ensino-aprendizagem. O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc), prioriza a educação e, por isso, entrega, nesta quinta-feira (20), a 162ª escola estadual totalmente reconstruída e equipada.

A Escola Estadual de Tempo Integral Santa Clara, em Anapu, atenderá aproximadamente 100 estudantes do ensino médio e 420 estudantes do ensino fundamental compartilhado com a prefeitura. A unidade funciona na Rua Santa Lúcia, no bairro de Imperatriz.

"Continuamos avançando na entrega de escolas estaduais com infraestrutura de qualidade, dessa vez, no município de Anapu. A Escola Estadual Santa Clara é especial por ser uma escola de tempo integral, que reforça o protagonismo dos nossos estudantes e possibilita uma série de habilidades e ações pedagógicas inovadoras, à frente de uma escola regular, inclusive nos índices educacionais. Essa é uma política prioritária para o Governo do Estado, e estamos trabalhando para que em breve seja uma realidade para todos. A comunidade escolar de Anapu certamente ganhará muito com a escola totalmente reconstruída e equipada", disse Rossieli Soares, secretário de Estado de Educação do Pará.

Com investimento de R$ 5,5 milhões, a Escola Estadual de Tempo Integral Santa Clara tem 12 Salas de aula, sala de Atendimento Educacional Especializado, sala dos professores, coordenação pedagógica, biblioteca, sala de áudio e vídeo, laboratório multifuncional, laboratório de informática, banheiros masculinos, femininos e para Pessoas com Deficiência (PcD), quadra poliesportiva, direção, secretaria escolar, entre outros espaços fundamentais para a oferta de uma educação de qualidade.

Na escola, há 14 anos, a professora de língua portuguesa, Ana Keline Aguiar, aguarda a entrega da nova unidade. "A reconstrução atual tem enchido os nossos olhos de satisfação. A expectativa é grande, porque agora ela apresenta uma estrutura de escola de primeiro mundo, temos laboratório de informática, laboratório de biologia, as salas estão todas climatizadas, então o clima aqui é de satisfação geral. A nossa expectativa é que o alunado seja bem melhor atendido, nós temos agora condições de entregar para a comunidade alunos mais bem preparados, mais bem acolhidos e bem mais desenvolvidos", constatou.

O diretor da escola, Edimar de Andrade Machado, destacou a importância da reconstrução e equipagem da unidade para o projeto de vida dos estudantes. "Eu trabalho aqui na Escola Estadual Santa Clara, desde 2012, mas ela funciona desde 2004".

"É uma escola especial, porque é uma escola que atende basicamente a uma população mais carente da sociedade do Brasil, e toda a nossa equipe é consciente disso, então todas as atividades que a gente faz, visa à perspectiva de projeto de vida desses alunos no sentido de que eles se preparem para o mercado de trabalho, para cursar uma faculdade, ter um nível superior, a gente se preocupa em ajudar esses adolescentes a conquistar o futuro que eles desejam", acrescentou Edimar Machado.

Edimar ressaltou, ainda, a expectativa de mudança com a entrega de uma nova escola . "A gente mora numa região quente, úmida, precisamos de uma sala de aula com qualidade, com ar-condicionado para que os nossos alunos se sintam confortáveis em aprender".

"Ter uma escola com uma qualidade Seduc, qualidade COP30, vai de certa forma potencializar as nossas ações pedagógicas, além é claro do ânimo, da injeção de ânimo que isso dá para a gente, a gente vai aproveitar essa injeção de ânimo que estamos tendo para de fato transformar, não apenas ter uma escola estruturalmente bonita, mas para que a gente possa ter realmente um projeto político pedagógico alinhado com a estrutura que temos", concluiu.

Educação em Tempo Integral

Para 2025, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) efetivou mais 49 novas escolas estaduais que adotaram o Programa de Ensino Integral (PEI), totalizando 162 escolas com esse modelo pedagógico, superando em mais de cinco vezes o número dessas instituições na rede pública estadual de ensino.

Além do aumento no número de escolas, o impacto dessa expansão é claramente visível no crescimento das matrículas. Em 2018, as escolas na modalidade integral no Pará atendiam 6 mil estudantes; em 2025 houve um salto para 48 mil matrículas, um aumento oito vezes maior na capacidade de atendimento. Um resultado que reflete o compromisso do Estado em proporcionar mais oportunidades aos estudantes, com o acesso a uma educação integral de qualidade.

A Escola Estadual de Tempo Integral Santa Clara será a 162ª escola estadual entregue pelo Governo do Estado. Desde o ano de 2019, o Executivo paraense investe no avanço da educação estadual. São investimentos em obras de construção e reconstrução de unidades escolares, entregas de creches e ações de reconhecimento e valorização de estudantes e professores.

Reconhecimento e valorização

O Programa Bora Estudar, por exemplo, premia com cheques de R$ 10 mil estudantes que obtêm notas a partir de 900 na Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou têm o melhor desempenho em sala de aula. Por meio do Programa, o melhor estudante de cada turma tem seu esforço e dedicação reconhecidos, podendo utilizar o valor do cheque para construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de suas casas.

Maior salário médio do Brasil

O Governo do Estado paga o maior salário médio do país aos professores, no valor de R$ 11.447,48, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), além e oferecer o segundo maior salário inicial do Brasil, alcançando R$ 8.289,87, mais R$ 1.500,00 em vale-alimentação, conforme o Movimento Profissão Docente.