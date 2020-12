Governo do Pará decide não realizar festa de réveillon na Estação das Docas

A Estação das Docas não terá a tradicional festa de Ano Novo para celebrar a chegada de 2021. A decisão foi tomada diante do cenário mundial da pandemia do novo coronavírus.

O Governo do Pará decidiu continuar obedecendo às medidas sanitárias estabelecidas pelos órgãos da saúde competentes, que são prioritárias e indispensáveis à contenção da Covid-19. Por isso, a recomendação de evitar aglomerações, manter o distanciamento social, a utilização de máscaras e a constante higienização devem ser cumpridas.

O tradicional Réveillon nas Docas reúne, em média, 60 mil pessoas. Por esse motivo, também foi decidido o fechamento dos portões do complexo, a partir das 18h do dia 31 de dezembro, como forma de evitar possíveis aglomerações, devido ao hábito de quase 20 anos que os paraenses têm de confraternizar por toda a extensão da orla nesta data especial.

No dia 31, o mix de serviços funcionará nos horários de 10h às 18h. A Estação reabre no dia 2 de janeiro de 2021, a partir das 10h, com funcionamento normal de todos os seus estabelecimentos.

Covid-19 – Os pacientes com sintomas gripais ou suspeita de Covid-19 podem buscar atendimento na Policlínica Itinerante, das 8h30 às 17h, no estacionamento do Hangar, com limite de 250 atendimentos diários; e nas unidades da Pedreira e da Doca (avenida Visconde de Souza Franco), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h, e aos sábados, domingos e feriados das 8h30 às 13h30, com limite de 60 atendimentos por dia em cada unidade.

Veja os horários de funcionamento da Estação no final do ano:

30/12/20 (quarta-feira) – Funcionamento normal, das 10h às 00h.

31/12/20 (quinta-feira) – Abre às 10h e fecha às 18h.

01/01/21 (sexta-feira) – Fechado

02/01/21 (sábado) – Funcionamento normal, 10h às 00h.