Governo do Pará começou a distribuir as novas doses da CoronaVac nesta segunda

Começou, nesta segunda-feira (8), no Pará, a distribuição das 64.400 doses da vacina CoronaVac enviadas pelo Ministério da Saúde no último sábado (06). A expectativa é que os imunizantes sejam entregues aos 13 Centros Regionais de Saúde (CRS) até esta terça-feira (09). Na mesma viagem, seguirá o carregamento referente à segunda dose, para concluir a imunização dos que já foram vacinados a partir de 18 de janeiro - que precisam aguardar pelo menos 21 dias entre as doses, segundo o Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde.

A distribuição é feita por meio aéreo e terrestre, por meio das secretarias de Estado de Saúde Pública (Sespa) e de Segurança Pública e Defesa Social (Segup). A Sespa explicou que os municípios atendidos pelas regiões irão recolher as doses nos CRS. A exceção são as regiões da Calha Norte e Marajó, onde o Estado entregará diretamente com o apoio do Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp) e Grupamento Fluvial, vinculados à Segup.

Nesta segunda, a logística de entrega começou por terra, com o envio de 4.044 doses para 6ª CRS, que atende os municípios de Barcarena, Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju e Tailândia. "A remessa que vai aos municípios corresponde às segundas doses da primeira remessa e da primeira dose da remessa que chegou no último final de semana. Em relação aos quantitativos por município, a Sespa informa que está finalizando a distribuição conforme o quantitativo disponibilizado pelo governo federal", pontuou.

No último sábado, foi o quarto lote de vacinas que chegou ao Pará. O primeiro foi no dia 19 de janeiro, quando o Estado recebeu 173 mil doses da CoronaVac. O segundo foi no dia 24 de janeiro, quando chegaram 49 mil doses da Oxford/AstraZeneca. E, no dia 25 de janeiro, mais 29 mil doses da CoronaVac.

"A Sespa repete a parceria com a Segup na articulação da logística de distribuição das vacinas que chegaram neste final de semana. Começamos hoje (8) e terminamos amanhã (09), alcançando todos os 13 Centros Regionais de Saúde. O trabalho inclui o envio do correspondente necessário à aplicação da segunda dose para aqueles que receberam a primeira dose de lotes anteriores. Esses imunizantes ficaram armazenados na própria Sespa, e agora seguem para que possam ser aplicados de acordo com o estabelecido pelo Ministério da Saúde", explicou o titular da Sespa, Rômulo Rodovalho.

O plano implementado pela Sespa prevê que a campanha de vacinação será, simultaneamente, em todos os 144 municípios do Pará, e os grupos serão cumulativos no decorrer das etapas.

Fases do Plano Estadual de Imunização:

1ª Fase: trabalhadores de Saúde; pessoas com mais de 60 anos que vivem em instituições de longa permanência e indígenas aldeados.

2ª Fase: profissionais da Segurança Pública na ativa; idosos de 60 a 79 anos de idade; idosos a partir de 80 anos e povos e comunidades tradicionais quilombolas.

3ª Fase: pessoas com comorbidades (doenças como diabetes, hipertensão e obesidade).

4ª Fase: trabalhadores da Educação; Forças Armadas; funcionários do sistema penitenciário; população privada de liberdade e pessoas com deficiência permanente severa.