Governo assina OS para instalação de totens de segurança e entrega fuzis para a PCPA

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), assinou nesta segunda-feira (10), a Ordem de Serviço para a instalação de 50 novos totens de segurança em Belém e no interior do estado, além de entregar 20 fuzis de alta precisão à Polícia Civil. Na ocasião, o chefe do executivo estadual, Helder Barbalho, também visitou as obras da nova Segup.

“Avançamos de maneira importante em duas agendas. Primeiro com a entrega dos armamentos de alto calibre para que a Polícia Civil do Estado possa estar mais bem equipada no combate à criminalidade. Estamos falando de fuzis, o que há de mais moderno em armamentos pesados para que a CORE, que representa a elite da Polícia Civil do Estado, tenha esta ferramenta e com isto, colabore com o sistema de segurança”, destaca o governador.

Além disso, Helder Barbalho destacou o avanço de mais uma estratégia de tecnologia para as cidades do Pará.

“Temos implementado a instalação de novos totens em mais municípios paraenses. Esses equipamentos fiscalizam as áreas por meio de câmera 360º, por meio de contatos diretos com o 190. Para que, com isto, possamos, inclusive, orientar a população, e assim, chegar a 100 tótens. Desta forma, todas as cidades, com mais de 80 mil habitantes, passam a ter este equipamento tecnológico para monitoramento de ruas e espaços públicos, o que significa um importante incremento e apoio para que, com tecnologia e a presença de policiamento nas ruas, possamos ampliar a cobertura de combate à criminalidade e de proteção à vida da nossa população”, pontuou o chefe do executivo estadual.

A instalação dos totens faz parte do projeto “Cidades Inteligentes”, sendo o Pará o sexto estado da federação a adotar o sistema. O equipamento possui quatro câmeras fixas e uma câmera 360° que monitora as áreas ao redor. O investimento tanto dos totens quanto dos fuzis é oriundo do Fundo estadual de Segurança Pública (Fesp).

Para o secretário de Segurança Pública do Pará, tanto o reforço no armamento para a Polícia Civil, quanto à aquisição dos novos totens são conquistas importantes que o estado vem adquirindo, fortalecendo ainda mais as ações de segurança desenvolvidas para o bem-estar da população.

“Muito importante esse reforço no armamento para a polícia civil para fortalecer ainda mais a atuação da nossa tropa de elite da Polícia Civil. Além disso, com relação aos totens, o Pará foi o sexto estado do Brasil a utilizar esses totens de segurança pública. Nós já instalamos 50 totens exatamente um ano atrás, em fevereiro de 2024 em seis cidades do Pará, sendo Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá, Altamira e, posteriormente, Salinópolis. Estamos ampliando esse número agora, atingindo 100 totens no total, ampliando essa cobertura de vídeomonitoramento com inteligência artificial no estado. Além disso, temos ainda o nosso novo espaço que está sendo ampliado e em breve faremos a inauguração do prédio que representa a integração do nosso trabalho que vem sendo construído e fortalecido ao longo desses seis anos de gestão”, destacou Ualame Machado.

O prefeito de Belém, Igor Normando, presente na cerimônia de entrega, ressaltou os bons resultados que o estado vem alcançando na segurança e a aquisição de novos totens para a capital paraense, que vem se desenvolvendo para sediar a Conferência do Clima, a COP 30. “Os resultados positivos que o estado vem apresentando é reflexo de um grande investimento que o Governo do Pará vem fazendo, e a cidade de Belém, contemplada com novos totens que somam as ações de desenvolvimento realizadas para o momento que iremos viver em novembro que é sediar a COP 30”, disse o prefeito de Belém.

Também presente no encontro, o prefeito de Breves, Xarão Leão, destacou os investimentos do estado na cidade e a diminuição na criminalidade. “O Estado como o todo, tem tido cuidado para com os municípios de logísticas mais difíceis e hoje, podemos dizer que o Marajó tem segurança pública. Queremos agradecer a Base de Antônio Lemos, que tem contribuído bastante com a nossa cidade, contribuído com a nossa região do Marajó, e destacar que, em Breves, no ano passado, esteve entre as cidades mais seguras do norte do Brasil. Isso se deve ao investimento na segurança pública, feito pelo governo do Estado em parceria com os municípios, integrando a todos com mais segurança no estado”.

Funcionalidade

O totem possui uma câmera frontal junto ao botão de emergência, permitindo contato em tempo real com os agentes do Centro Integrado de Operações (CIOp). Os equipamentos também contam com alto-falantes de grande alcance e alarmes sonoros, além de um sistema de localização em tempo real.

Os novos totens serão distribuídos na cidade de Abaetetuba, Ananindeua, Barcarena, Belém, Bragança, Breves, Canaã dos Carajás, Cametá, Capanema, Castanhal, Igarapé Miri, Itaituba, Marituba, Mãe do Rio, Moju, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Salinópolis, Tailândia e Tucurui, cumprindo o compromisso de ampliar a capacidade de videomonitoramento nos municípios paraenses, por meio da tecnologia e inteligência artificial.

Hoje o Pará já conta com 50 totens instalados na Capital, Ananindeua, Marabá, Santarém e Altamira.

Novos armamentos

Já o armamento entregue para a PCPA será destinado à Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core). Os armamentos garantirão maior capacidade de resposta, reduzindo o risco de danos colaterais em operações policiais, protegendo civis e policiais, contribuindo para o combate ao crime organizado e melhora na segurança pública.

Nova Segup

Ainda durante o ato, o governador do Estado visitou as obras que estão sendo realizadas na sede da Secretaria de Segurança Pública. O espaço está sendo ampliado para garantir melhora do serviço à população e ao Sistema de Segurança, abrigando de forma adequada todos os setores e servidores que integram a secretaria.