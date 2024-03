Governador Helder Barbalho se pronuncia sobre morte do pecuarista Bené Mutran: 'tristeza'

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), se pronunciou, por meio de sua conta oficial no X, sobre a morte do pecuarista Benedito Mutran Filho, conhecido como Bené Mutran, um dos principais empresários do Estado do Pará, que morreu na madrugada desta sexta-feira (1º), em Belém.

Nas redes sociais, Barbalho disse que recebeu "com tristeza" a notícia do falecimento de Bené Mutran e o cita como "um dos maiores pecuaristas do Brasil e um dos maiores empresários do agro paraense". Confira a mensagem completa:

Recebo com tristeza a notícia do falecimento de Bené Mutran, um dos maiores pecuaristas do Brasil e um dos maiores empresários do Agro paraense. Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor. — Helder Barbalho (@helderbarbalho) March 1, 2024

Quem era Bené Mutran?

Mutran era um dos principais pecuarista do Estado. Reconhecido no país e no exterior pela produção da raça Nelore, uma das mais populares e bem-sucedidas no Brasil. O pecuarista era bicampeão do Ranking Nacional dos Criadores de Nelore. Bené revelou raçadores como Edhank, Hock, Champion, Jyrban e Mug.