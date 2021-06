Governador anuncia chegada de mais 130.930 doses de vacina contra a covid-19 no Pará

O governador Helder Barbalho anunciou, no final da tarde desta quarta-feira (17), que o Pará vai receber mais 130.930 doses de vacina da Pfizer e Coronavac, esta última já produzida no Brasil em parceria com o Instituto Butantan. O anúncio foi feito por meio de um vídeo divulgado nas redes sociais por volta das 18h. Confira:

#VemVacina💉 Prepara o braço que está chegando mais vacina! Vamos receber 130.930 doses e avançar na imunização em todos os municípios. Fique ligado no calendário da sua cidade e bora vacinar. pic.twitter.com/aALGMRefJw — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 17, 2021



"Vai preparando o braço porque estão chegando mais 130.930 doses de Pfizer e Butantan Coronavac. Com isso nós já poderemos chegar, neste final de semana, em todos os municípios, à faixa dos 45 anos para mais", disse o governador.

Belém e os municípios da região metropolitana: Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara, já poderão vacinar as pessoas com mais de 45 anos, segundo Helder. "Portanto fique atento a este calendário, para que a gente possa garantir a imunização de toda a Região Metropolitana de Belém", concluiu.

Vacinômetro

O Pará recebeu, até o momento, 6.637.280 doses de vacinas contra a covid-19 do Ministério da Saúde, das quais 3.589.272 (98,68%) já foram repassadas aos municípios. Os dados são do vacinômetro da Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa).

Do total de doses recebidas, 2.708.821 já foram aplicadas. 1.903.503 paraenses receberam a primeira dose, e 805.318 receberam a segunda e já estão totalmente imunizados.