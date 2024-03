Forte chuva que caiu no começo da tarde em Castanhal provoca alagamentos

A forte chuva que caiu no começo da tarde, desta sexta-feira (22), durante quase duas horas, em Castanhal, região nordeste do estado, causou pontos de alagamentos em vários bairros do município.

Nas redes sociais muitos vídeos de alagamentos foram compartilhados e os internautas reclamaram que a situação é sempre a mesma, como o alagamento da frente do prédio da Escola de Artes São Lucas, localizado na travessa Major Wilson, no bairro Nova Olinda.

“Já é quase uma tradição alagar toda vez que chove muito”, disse a estudante Paula Silva.

Em outro vídeo mostra o alagamento no cruzamento da avenida Barão do Rio Branco com a travessa Major Wilson, bairro do Cristo Redentor. Muitos motoristas preferiram para no posto de combustível para esperar a água baixar. No vídeo é possível ver a calçada na Catedral Maria Mãe de Deus, totalmente alagada e um carro sendo empurrado por dois homens.

O comerciante Selmo Rangel Monteiro Junior tem uma loja de venda de açái, próximo a Catedral e disse que em dois anos que trabalha o local nunca tinha visto um alagamento por lá.

“Fiquei surpreso. Em dois anos que estou nesse ponto vendendo açaí, nunca tinha visto alagar aqui. Mas eu acho que foi pela intensidade da chuva”, disse.

Muitas reclamações também de moradores das proximidades do canal que corta a avenida Pedro Porpino, bairro do Ianetama.

“Já perdemos a conta de quantos invernos essa cena se repete. O canal transborda e alaga tudo. Depois que a chuva passa ele demora umas duas horas pra secar e tudo volta ao normal”, comentou a dona de casa Helenilda Alves.