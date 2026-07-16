Força-tarefa é acionada após ônibus cair em rio com passageiros em Barcarena

Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e equipes do Governo do Pará atuam no resgate; oito pessoas foram atendidas e uma segue em observação

Uma força-tarefa foi mobilizada na noite desta quarta-feira (15) para atender a ocorrência envolvendo um ônibus de passageiros que caiu no rio Itaporanga, no Porto São Francisco, em Vila dos Cabanos, em Barcarena. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Prefeitura e Governo do Estado.

Vídeos registrados por testemunhas mostram o momento em que o veículo afunda nas águas. Alguns passageiros conseguiram deixar o ônibus antes que ele submergisse, mas havia suspeita inicial de que nem todos conseguiram sair a tempo.

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A governadora do Pará, Hana Ghassan, informou nas redes sociais que determinou o envio de uma força-tarefa para reforçar as operações de resgate e atendimento às vítimas.

"Já entrei em contato com o comando do Corpo de Bombeiros e com o prefeito Renato Ogawa para colocar nosso efetivo, viaturas e todo o aparato do Estado à disposição para o trabalho de resgate e atendimento às vítimas", declarou. Ela acrescentou que o Governo seguirá mobilizado, acompanhando os desdobramentos da ocorrência e prestando apoio ao município.

Segundo relatos de testemunhas, o ônibus aguardava a chegada da embarcação que faz a travessia entre Belém e Barcarena quando teria perdido os freios. Com o trecho em declive, o veículo desceu desgovernado e caiu no rio.

Em nota, a Prefeitura de Barcarena informou que oito pessoas foram atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Sete receberam alta após avaliação médica e exames, enquanto uma permanece em observação, por orientação da equipe de saúde.