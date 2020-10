Incêndio ameaça grande extensão de mata em Cachoeira do Arari

O município de Cachoeira do Arari, no Arquipelago do Marajó, enfrenta a segunda noite de fogo e fumaça provenientes de um incêndio de considerável proporção que está consumindo uma região de mata conhecida como área do Arrozal, próxima ao núcleo urbano da cidade. A incidência de ventos contribui para espalhar a fumaça produzida pela queima de vegetação prejudicando a população, sobretudo, crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios. As chamas já alcançam uma extensão de 600 metros.

O incêndio também compromete a produção agrícola familiar local, que abastece a comunidade daquela região, e está próximo da subestação de energia elétrica. Na noite desta quarta-feira (22), uma equipe do Corpo de Bombeiros foi deslocada de Salvaterra para Cachoeira do Arari com uma viatura, a partir do rio Camará. No entanto, com a mudança de direção do vento as labaredas ficaram mais brandas, mesmo assim a Polícia Militar permanece monitorando a situação e deve acionar o efetivo do CBMPA em caso de necessidade.